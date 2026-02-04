我的頻道

美國蔥價飆漲「比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國明年禁用電動車隱藏式把手 可能影響全球規範

縱火前怒吼「去死吧」 台女在澳連環報復房東、室友被判6年

編譯周辰陽／即時報導
洪采薇連環報復事件在澳洲墨爾本維多利亞郡法院審理。資料照片。(路透)
洪采薇連環報復事件在澳洲墨爾本維多利亞郡法院審理。資料照片。(路透)

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎不斷累積至數月之久，最終前往房東住處縱火，當時屋內有婦女小孩在內；點火前以中文高喊「去死吧」，被害人將她稱為「地獄室友」。洪女4日就四項縱火、勒索及危及他人安全等罪名認罪，遭判處有期徒刑6年2個月。

澳聯社與澳洲特別服務公司（SBS）報導，洪采薇2022年持打工度假簽證抵達澳洲，在維多利亞省多地輾轉打工，2023年12月搬進墨爾本東南區克萊德北（Clyde North）的合租屋，但與3名室友相處不睦，矛盾不斷升高；2024年3月10日遭房東要求搬離後，她朝車庫門丟擲雞蛋，並試圖駕車衝撞前室友與房東，在距離兩人僅一公尺處急煞。

洪采薇次日凌晨透過被撞壞的車庫門潛入，砸毀院內3輛汽車，導致其中2輛報廢，並在警方抵達前逃離現場；同年6月10日凌晨捲土重來，在合租屋前門縱火，並燒毀室友停放在路邊的2輛汽車。房東住家前門也於6月12日凌晨遭縱火，她於6月14日遭正式逮捕。

▲ 影片來源：x平台＠TrueCrimeUpdat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，洪采薇也試圖勒索受害者，要求房東支付她澳幣3萬元（約2萬美元），並警告他及其家人「要小心，否則會遭遇和我一樣的事，甚至失去更多」。

墨爾本維多利亞郡法院法官格溫（Carolene Gwynn）接受檢方陳述，指出洪采薇因遭驅逐、被要求離開原先合租屋而犯下的行為，是一種「極為罕見、情緒激烈，坦白說也極度危險的反應」。

格溫對洪女表示：「你對受害人的敵意不僅持續存在，你的憤怒似乎還在不斷醞釀、發酵。你展開了一場令人恐懼的報復行動，影響多名受害者，這是一連串預謀行為，涉及縱火、危險駕駛、刑事毀損、勒索，當然還包括你魯莽行為所涉及的各項指控。」

洪女在宣判時情緒激動，庭訊一度暫時中斷，讓她有時間冷靜下來。據每日郵報轉述，洪女當場失控哭鬧，以母語哭喊、呻吟並咆哮。法官格溫表示，她對洪女在這三個月期間的行為與反應感到憂慮，加上其悔意有限，強調她「未來面對衝突或壓力的能力仍屬未知」。

洪采薇目前已遭羈押600天，該期間將計入刑期，仍須再服刑約4年後才能申請假釋。法院另判處她罰款合計澳幣1000元（約700美元），並吊銷其駕駛執照2年。

