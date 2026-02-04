我的頻道

希臘巡邏艇與移民船相撞 14死24人獲救

1艘海岸防衛隊巡邏艇與載有移民的小船在愛琴海水域相撞，當局已救起24名移民，不過仍有14人死亡。(路透)
希臘警方表示，1艘海岸防衛隊巡邏艇與載有移民的小船，今(3)天在愛琴海水域相撞，當局已救起24名移民，不過仍有14人死亡，目前已出動直升機搜尋生還者。

綜合法新社與路透社報導，官方並未立即提供這起事故的詳細資訊，不過海岸防衛隊官員表示，他們發現一艘載有移民的小艇，以高速駛向土耳其附近的奇俄斯島（Chios）。

海岸防衛隊指出，這起碰撞涉及一艘「港口警察巡邏艇」與一艘「高速」小型船隻。2名防衛隊員已送醫並救起24名移民。希臘空軍直升機也參與搜尋生還者。

政府官員表示，目擊者稱船上約有30至35人。希臘媒體報導，傷者包括7名兒童與1名孕婦。

希臘廣播電視公司（ERT）指出，巡邏艇在發現移民船後發出警告，但移民船試圖逃離。

每年都有大量移民試圖橫越地中海前往歐洲。聯合國難民署（UN refugee agency）去年11月表示，2025年在地中海及西非外海的的移民路線上，有超過1700人死亡或失蹤。

國際移民組織（International Organisation for Migration）表示，自2014年以來，約有3萬3000名移民在地中海死亡或失蹤。

