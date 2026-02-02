我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

捷克修法嚴管共產宣傳 親俄商品成法律灰色地帶

編譯中心╱綜合1日電
捷克新修正的刑法，明確將共產主義與納粹主義並列，最高可判處5年有期徒刑。圖為在布拉格商店販售的俄羅斯娃娃。(中央社)
捷克新修正的刑法明確將共產主義與納粹主義並列，最高可判處五年有期徒刑；這項法律也讓布拉格商店的俄羅斯紀念品陷入法律灰色地帶，促使捷克社會重新思考這些親俄象徵在公共空間的意義。

根據捷克修正後的刑法，任何建立、支持或宣傳納粹、共產主義或其他明顯旨在壓制人權或宣揚種族或階級仇恨者，可能面臨最高五年的監禁。今年1月初，約有50名示威者聚集在捷克司法部外，抗議對「刑法」的修改；批評者稱，這項修改措辭模糊，可能將合法的左翼政治表達定為犯罪。

捷克律師普魯士在接受捷克媒體Aktualne.cz採訪時表示：「問題在於，是否每一種共產主義的引用都被一視同仁對待，還是法院只會關注暴力與壓迫形式，例史達林主義。這條界線很難畫定。」

這項法律的模糊性不僅限於政治辯論，也影響到日常物品，因為親俄商品在布拉格商店隨處可見。

在布拉格舊城廣場附近的街道上，紀念品店經常銷售帶有鐮刀與鎚子標誌的帽子、磁鐵，以及仿「紅軍」烏山卡帽。這些商品處於法律灰色地帶，在捷克新法上路後面臨更高風險。

根據Aktualne.cz的引述，普魯士表示，銷售或佩戴此類物品並不自動構成犯罪，但背景情境很重要。「這取決於是否被解釋為宣傳一種意識形態，或僅僅是好奇的展示。」

普魯士指出，憲法法院最終可能被要求澄清此問題。一些商店業主已開始移除蘇聯主題商品。

對許多遊客來說，蘇聯時代的紀念品似乎是布拉格的一部分，然而，對捷克人而言並非如此。俄羅斯娃娃、鐮鎚和鎚子帽在布拉格的紀念品店變得常見，主要源自1989年後共產政權倒台後的旅遊潮，而非源自捷克傳統。

俄羅斯娃娃進入紀念品店，純粹因遊客需求。隨著時間演變，這些紀念品大量生產，常有政治人物、流行明星或足球運動員的彩繪圖案，逐漸變成大眾化的俗套商品。

許多捷克人認為這些商品具誤導性，甚至令人反感。因為蘇聯在1968年入侵捷克斯洛伐克，加上隨後幾十年控制與壓迫，對許多捷克人來說，俄羅斯的物品並非懷舊或民俗文化。

自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭，捷克作為烏克蘭的堅定支持者，越來越多人將蘇聯或親俄符號視為冒犯。新刑法修正案表明，捷克當局將從長期容忍轉變為可能採取刑事行動。

