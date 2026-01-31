我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市極端低溫致死人數升至13人 市府加強遊民外展

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流

中央社／里斯本31日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

葡萄牙還未走出冬季風暴克莉絲汀（Kristin）侵襲的影響，今天已再度嚴陣以待，準備面對更多大雨。克莉絲汀在葡國釀5死，至今仍有逾19萬戶無電可用。

法新社報導，國家海洋與大氣研究所（IPMA）已對葡萄牙本土全境發布警報，提醒民眾截至2月2日都將有強降雨及時速高達100公里的強風。

由於河川水位已高漲、土壤含水過於飽和，葡萄牙民防單位警告，這波新一輪降雨恐導致都會區突發洪水，並可能引發土石流及落石。

冬季風暴克莉絲汀1月27日深夜襲擊葡萄牙中部和北部，帶來颶風級強風，造成水災、財物損失與交通中斷，全國約有5800棵樹被吹倒。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）1月29日已針對重災區宣布進入「災難狀態」，其級別僅次於緊急狀態，授權相關單位執行安全措施並協調救災行動。

蒙特內哥羅辦公室指出，總理將於2月1日召開內閣會議，商討受災地區的重建計畫及應對新一波降雨的措施。

供電公司E-Redes表示，截至1月31日下午，全國仍有約19.8萬戶停電，主要集中在葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區。

葡萄牙 颶風

上一則

伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱部隊高度戒備

延伸閱讀

美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助

日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助
風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷
金山市中心無預警停電 上千用戶受影響

金山市中心無預警停電 上千用戶受影響

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法