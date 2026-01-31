稱「耶穌有性關係、女伴多」 哥國總統演說惹怒教會

哥倫比亞總統裴卓近日聲稱耶穌基督曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。(美聯社)

哥倫比亞 總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。

中央社引述法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一—抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。

裴卓聲稱「那樣的男人離不開愛」，並稱耶穌「去世時身邊有許多愛他的女性相伴」。

哥倫比亞雖然在憲法上屬於世俗國家，但絕大多數民眾自認為天主教徒或基督徒，一般認為耶穌終身未婚，過著貞潔的生活。裴卓此番言論因此震撼該國宗教界。

代表福音派與新教教會的「哥倫比亞福音派聯盟」（Evangelical Confederation of Colombia）稱裴卓的言論「扭曲歷史、聖經與神學真理」，並指控他的態度「缺乏尊重」。

天主教會「哥倫比亞主教會聯盟」（Episcopal Conference of Colombia）則呼籲「尊重、不干涉並保護人民的信仰」，促請政治人物避免發表「神學性」言論。

一般天主教與基督教信仰認為耶穌一生未婚、過著貞潔生活。裴卓自認為非實踐的天主教徒，他曾就讀天主教學校，曾表達他對「解放神學」的推崇，該學說主張教會應致力改善窮人與邊緣群體的處境。

哥倫比亞是一個深受天主教傳統影響的國家，超過70%的人口信奉天主教，為主要宗教，雖然比率較過去下降，但仍是哥倫比亞人生活習慣與傳統的基石。近年來，基督新教特別是福音派信眾數量穩定成長，占比約16至17%，在哥倫比亞社會和政治中擁有越來越大的影響力。其他約11%的人口自認為無宗教信仰、無神論者或不可知論者，少數人口信奉伊斯蘭教、猶太 教、猶太教等。