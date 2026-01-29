德國倡建「雙速歐洲」 集結這5國拚更強大、更獨立歐盟

德國為打破決策僵局，提議建構「雙速歐洲」，也就是在歐盟內部組成六國核心集團。（歐新社）

隨全球挑戰更加嚴峻，德國為打破歐盟 決策僵局，提議建構「雙速歐洲」，也就是在歐盟內部組成六國核心集團，以推進確保稀土 來源等重要政策，打造更強大、更獨立的歐盟。

德國財長克林拜耳27日在柏林表示，「現在是推動雙速歐洲的時候」。根據路透見到的信函，克林拜耳已邀約法國、波蘭、西班牙、義大利、荷蘭的夥伴在28日舉行視訊會議，以制定宏大且具體的議程，力拚強化歐洲的主權、韌性及競爭力。

這項議程將包含四點計畫，分別是推進資本市場聯盟、強化歐元、協調防務投資、確保原物料供應。克林拜耳表示，首先，六國核心集團將加速推動儲蓄與投資聯盟，為歐洲企業、特別是新創公司與成長型公司營造更好的融資環境。

克林拜耳說，其次是強化歐元在國際上的避險地位，根基來自制度的可預期性與法治保障；他並呼籲鬆綁繁文縟節，增進歐洲在支付體系上的自主權。

在國防支出方面，他呼籲集團成員加強合作，在下一期歐盟多年預算案中以防務為優先，「把國防事務轉化為成長引擎」。他也說，為確保稀土供應，須提高關鍵礦物供應鏈韌性，並擴大與國際夥伴的戰略合作。

歐洲經濟體正試圖減少對中國大陸等稀土供應來源的依賴，並減輕貿易關稅與全球市場碎片化恐拖慢成長與投資的疑慮。克林拜耳表示，維持現狀已不再是選項。

另據路透見到的共同聲明草案，歐盟與越南 將在29日同意強化關鍵礦物、半導體、基礎建設等領域的貿易與投資。此舉將把歐盟與越南的雙邊關係，提升至齊平美、中、俄的最高層級。

越南擁有規模可觀、但大多尚未開發的稀土與鎵礦藏。河內方面已表達發展稀土加工能力的意願，但進展有限，部分原因在於缺乏相關技術。

文件指出，歐盟與越南有意在關鍵礦產領域深化合作，將加強商品、服務與技術的貿易與投資，以支持稀土的永續開採與加工。聲明草案也將半導體列為另一優先合作領域。