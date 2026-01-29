加拿大總理稱「世界變了 華盛頓也變了」 通話川普打臉1論點

加拿大總理卡尼27日向國會表示，「世界變了，華盛頓也變了，現在的美國幾無常態，此乃不爭事實。」(美聯社)

加拿大 近日恢復與中國商討合作，引來美國總統川普 （Donald Trump）揚言要對加拿大課徵100%關稅，加國總理卡尼 （Mark Carney）27日與川普通電話後，美國自稱「加拿大收回部分言論」；卡尼稍晚否認，並表示「我在世界經濟論壇演說說過的話都是認真的」，更向國會表示，「世界變了，華盛頓也變了。美國現在幾乎沒有什麼正常的事可言」。

中央社引述法新社報導，卡尼自上周出席世界經濟論壇（WEF）後返國，他當時在論壇中指出，由美國領導數十載、以規則為基礎的國際秩序，正歷經一場『斷裂』。

卡尼同時在論壇提醒「中等強權」，不要指望「遵從」就能避免大國侵犯。他的這篇演說在加拿大獲得罕見的跨黨派稱讚。

黨派之見向來極深的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre），讚揚卡尼演講「構思精巧、論述動人」。「魁人政團」（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）亦稱這番談話，「令人寬心，充滿願景」。

但布朗謝27日在國會新會期之際，就川普加諸關鍵經濟領域的產業關稅提出質疑。他詢問與卡尼與美國談判是否「正常且友好」，「演說是不會賺錢，不會創造工作，也不能保護工作的。」

路透報導，卡尼27日在國會表示，美加墨協定（USMCA）的正式審查將在數周後啟動，但美國對加拿大主要商品徵收關稅，因此他正推動貿易多元化，減少對美國的依賴，「世界變了，華盛頓也變了。現在美國幾乎沒有什麼正常的事可言（ There is almost nothing normal now in the United States），此乃不爭事實。」

卡尼表示，他27日與川普通話約30分鐘並談及貿易問題。27日稍早，他否認在與川普通話時，收回他在世界經濟論壇的立場。

卡尼的演說激怒川普，他告訴卡尼要注意自己的言辭，因為「加拿大靠美國生存」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向媒體表示，「我在橢圓形辦公室與總統會面。他與卡尼總理通電話，卡尼非常積極地收回他在達沃斯（Davos）發表的一些極不恰當的言論。」

卡尼27日在渥太華正告媒體，貝森特所言不實。對於貝森特幫他收回言論，卡尼稍晚回應：「這一點絕對要澄清。我在達沃斯說的，都是認真的。我也是這樣告訴川普。」卡尼表示，他告訴川普，加拿大應對美國關稅的方式，就是去建立更多夥伴關係，以及加強國內產業發展，而加拿大也準備好透過美加墨協定建立這種新合作關係。

卡尼並透露是川普主動打電話給他，通話中還涉及北極安全、烏克蘭與委內瑞拉等議題。

在世界經濟論壇之前，卡尼剛訪問過中國，這是自2017年以來加拿大總理首次訪中。卡尼與中國國家主席習近平會面，雙方達成貿易協議，加拿大同意有限額降低中國電動車關稅，中國同意降低加拿大油菜籽等農漁業產品關稅。加拿大已多次強調，沒有打算和中國簽署自由貿易協定（FTA）。