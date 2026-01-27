歐洲殖民摧毀文化 澳洲國慶遭原民抗議：被入侵應哀悼

抗議者26日在澳洲布里斯班參加「入侵日」集會。(歐新社)

數千人26日參加「入侵日」集會紀念澳洲 國慶日，支持澳洲原住民 並呼籲團結；與此同時，另有反移民 抗議活動也吸引了大量人群。

路透報導，澳洲國慶日是紀念英國人在新南威爾斯州建立殖民地，當時載有殖民者與囚犯的船隊抵達雪梨。報導稱，雖然大部分民眾會在1月26日慶祝澳洲國慶，但對原住民而言，這天被視為哀悼日。

然而，對占全國2700萬人口約4%的許多原住民而言，這個節日被稱為「入侵日」（Invasion Day），象徵歐洲殖民者到來後對其文化造成的摧毀。

「入侵日」集會於當地早上10時在雪梨海德公園展開，活動一開始先向上周在新南威爾斯州一處鄉鎮槍擊案中喪命的人致哀。

原住民發言者也談及土地歸還議題；原住民在警方拘押期間死亡人數偏高的問題，並呼籲大眾必須保持團結，共同抵禦日益擴張的民族主義，尤其澳洲右翼在野黨內鬥，韓遜領導的民粹政黨一族黨（One Nation）民調支持度持續攀升。

澳洲境內約有一半人口出生於海外，或父母之一為海外移民。近年來，澳洲移民人數創歷史新高，在生活成本飆升與住房短缺的壓力下，已引發部分選民的不滿情緒。

原住民女性史坦利在集會上譴責韓遜時表示：「我們需要所有新移民團結一致，因為如果沒有移民，澳洲早就無法存續。所以不要只在今天與我們同行，請在未來每一天都與我們並肩而立。」

每年1月26日，抗議者都會走上街頭，聲援原住民、抗議其長期遭受的不當對待，並要求政府取消澳洲國慶日的慶祝活動或更改日期。不過，「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）25日公布的民調顯示，支持維持國慶日日期不變的澳洲民眾比例創下新高。