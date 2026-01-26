我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照防身

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

極端氣候重創 義大利西西里島等3大區進入緊急狀態

中央社羅馬26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
颶風哈利在西西里島造成嚴重洪災。(歐新社)
颶風哈利在西西里島造成嚴重洪災。(歐新社)

義大利政府今天宣布，因颶風哈利（Harry）與極端氣候重創，西西里島、薩丁尼亞與南義卡拉布里亞大區（Calabria）進入緊急狀態。義國政府投入1億歐元（約1.18億美元）應急。

義大利總理府發布新聞稿指出，今天傍晚舉行內閣會議，根據民防和海洋政策部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）建議，決定宣布卡拉布里亞大區、薩丁尼亞島和西西里島進入緊急狀態，期限可達12個月。

義大利總理府指出，此次緊急狀態是由於自1月18日起，一系列的極端氣候事件影響，威脅民眾安全，並對受影響的海岸線造成了嚴重破壞，對經濟生產活動、公共和私人財產、基礎設施以及公共服務產生重大影響。

義大利總理府指出，為實施初步應對措施，在評估事件實際影響之前，已從國家緊急基金中撥款1億歐元，由3個地區平均分配。3大區的區長都應邀出席內閣會議。

颶風哈利在西西里島造成嚴重洪災、土石流，當地居民在社群網站上傳許多怵目驚心的現場畫面。

義大利電視台SKY報導，西西里島小鎮尼斯卡米（Niscemi）發生大規模山坡土石流，目前有1500名居民遭撤離，居民房屋被沖到懸崖邊，多數人暫時獲安置在當地體育館中。

SKY報導，颶風與極端氣候為義大利受災區帶來的損失恐多達12.4億歐元，政府首撥的1億歐元，主要將用以支付初期費用，包括清理瓦礫、恢復基本服務。之後視各地區提供的詳細損失情況，義大利民防部才能進一步撥款重建。

義大利反對黨則抨擊政府救災誠意不足，SKY引述，五星運動黨（5-Star Movement）議員莫非諾（Daniela Morfino）批評「這些錢是杯水車薪」，建議挪用建設西西里島墨西拿（Messina）跨海大橋的款項。民主黨（PD）議員普羅文札諾（Beppe Provenzano）也認為這筆資金不足，政府顯然低估了局勢嚴峻。

義大利 颶風 哈利

上一則

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

延伸閱讀

瑞士酒吧火災案老闆獲釋 義總理怒批、召回大使抗議

瑞士酒吧火災案老闆獲釋 義總理怒批、召回大使抗議
川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了
川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職
哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿