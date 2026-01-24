我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

東京大學教授被捕 疑多次向業者要求「肥皂浴」等性招待30次

記者雷光涵／即時報導
日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一。(路透)
日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一。(路透)

日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一，他涉嫌接受業者多次性招待、到高級酒店，一起接受招待的還有前副教授的男性醫師。

讀賣新聞報導，調查人士透露，佐藤伸一被指控自2023年3月至2024年8月期間，與「日本化妝品協會」共同舉辦「使用大麻中化學物質大麻素進行皮膚治療研究」的社會合作講座，從協會代表理事接受約30次、共計約180萬日圓的招待，地點包括三溫暖及銀座高級俱樂部。

根據規定，國立大學法人員工「視同公務員」，所以適用收賄罪。警視廳傳喚當初一起接受招待的前副教授及協會代表理事來配合調查。

報導指出，佐藤與前副教授2023年2月在高級餐飲店用餐，由代表理事支付約15萬日圓餐費以後，開始要求在高級俱樂部及肥皂浴等性風俗店接受接待。頻率約每月兩次，每次接待費超過10萬日圓。

案件曝光源自佐藤曾威脅協會，「如果不付現金，講座將被取消」。社會合作講座是東大與民間企業或外部研究機關共同做研究的部門，由合作方負擔經費。該講座已於去年3月底關閉。代表理事2024年9月向警視廳檢舉恐嚇未遂。

據東京大學官方網站資料，佐藤研究領域為皮膚及內臟硬化的「硬皮症」，2009年7月起，任東京大學大學院醫學系研究科教授。東大醜聞不斷，去年12月有醫學部副教授因在醫療器材選定過程中收受業者賄賂而被以收賄罪起訴。

大麻 日本

上一則

日本最強寒流來襲 北海道-28.1℃創入冬新低

延伸閱讀

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審
只給遊民吃泡麵 洛慈善機構負責人侵吞千萬 過奢華生活

只給遊民吃泡麵 洛慈善機構負責人侵吞千萬 過奢華生活
衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作

衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作
喝奶無反應 港4月大男嬰腦出血、抽搐 兩任外傭涉虐被捕

喝奶無反應 港4月大男嬰腦出血、抽搐 兩任外傭涉虐被捕

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星