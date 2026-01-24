日本眾院解散16天後投票 「萬歲三唱」零落曝高市困境

我的頻道

編譯中心／綜合23日電
過去日國會「開議即解散」案例 製表／茅毅【作者：葛讓，日期：2026-01-24，數位典藏序號：20260123233206847】

日本政府23日召開內閣會議，決定解散眾議院。眾院同日下午1時舉行院會，由議長額賀福志郎宣讀天皇頒布的解散詔書。緊接著日本政府召開臨時內閣會議，決定27日公告、2月8日投開票的眾議員大選日程。

內閣官房長官木原稔23日在院會中，將用紫色袱紗包著的詔書呈給額賀後，額賀宣讀「根據日本國憲法第7條解散眾院」，宣告眾院正式解散。

解散眾院翌日、即24日，至投開票僅16天，成為二戰後選戰期最短的眾院選戰。日媒報導形容為「超短期決戰」。

在國會常會開議日就立刻解散眾院，上次已是1966年12月，由時任首相兼自民黨總裁（黨魁）佐藤榮作宣布解散，已相隔達60年；自國會常會改於1月開議以來，這是首次「開議即解散」。

眾議院23日在「萬歲三唱」後宣布解散，這種高舉雙手並齊聲呼喊「萬歲」的儀式，是日本傳統的政治文化之一，具儀式感、表達個人的決心與展現破釜沉舟的意志等含意，現場哪個政治人物有喊、沒喊或聲量夠不夠「元氣」，都能當作日媒報導中的素材。

最大在野黨立憲民主黨代表、前首相野田佳彥23日受訪時坦言，「我還是第一次見到這樣罕見的場面」，通常在眾院解散時，不分朝野，很多人都會紛紛高喊萬歲，但「自民黨的萬歲聲顯得有些缺乏信心，日本維新會甚至沒喊萬歲」。

野田認為，多數人沒跟著喊，反映出大家對「為何要在這個時點解散」並不買帳。

自民黨總裁兼首相高市早苗決定解散眾院提前改選，立憲民主黨幹事長安住淳直言，距離上次眾議員大選不過1年3個月，甚至不惜中止中央政府預算案的審議也要解散，「本人著實無法理解」。日本保守黨代表（黨魁）百田尚樹也說，選舉太頻繁舉行，這一年半來已進行三次全國性選舉。

日本首相高市早苗23日解散眾議院，出席眾院院會的議員同僚高呼「萬歲」。她本人則低...
日本首相高市早苗23日解散眾議院，出席眾院院會的議員同僚高呼「萬歲」。她本人則低頭鞠躬。（路透）

中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動

故意刁難？ 日駐重慶領事懸缺逾月 中外交部回應了…

前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

