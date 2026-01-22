厄瓜多總統學川普把關稅武器化 威脅對鄰國加徵30%關稅

厄瓜多總統諾波亞宣布對北方鄰國哥倫比亞的進口商品加徵30%懲罰性關稅。（歐新社）

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布對北方鄰國哥倫比亞的進口商品加徵30%懲罰性關稅 ，以迫使哥國政府在邊境 管控上展現「真正的承諾」。

諾波亞21日在社群平台X上表示：「儘管我們一再主張對話，我們的士兵仍持續在邊境面對與毒品販運有關的犯罪集團，卻得不到任何合作。」「在缺乏對等回應與具體行動的情況下，厄瓜多將自2月1日起，對源自哥倫比亞的進口商品實施30%的安全關稅。」

這項決定引來哥倫比亞能源部長帕瑪（Edwin Palma）強烈回應，他形容諾波亞的宣布是「經濟侵略」。為了反制，帕瑪撤銷一項近期政府決議，該決議原本允許民間企業參與對厄瓜多的電力銷售。厄瓜多約10%的用電量仰賴哥倫比亞供應。

這兩個安地斯國家之間長達600公里的叢林與山區邊境，數十年來一直是哥倫比亞古柯鹼外運的要道。近年來，隨著厄瓜多成為全球毒品走私的重要平台，產量激增，導致謀殺、綁架與勒索等犯罪急遽上升。

厄瓜多官員長期抱怨哥倫比亞在邊境控管上的不足。近期事件包括疑似哥倫比亞幫派成員入侵太平洋沿岸北部城市聖洛倫索（San Lorenzo），以及去年5月在非法挖礦營地發生、歸咎於「哥倫比亞邊境突擊隊」幫派的厄瓜多士兵遭屠殺事件，這是該國自1941年以來最嚴重的軍事災難。

在諾波亞最新祭出關稅威脅的前一天，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社群媒體上表示，他懷疑遭監禁的厄瓜多前副總統葛拉斯正遭受酷刑。葛拉斯先前因貪腐指控入獄服刑。諾波亞曾在2024年4依據逮捕令於基多的墨西哥 大使館拘捕葛拉斯後，宣布對墨西哥商品課徵27%關稅，但最終並未實施。