南極變暖 企鵝繁殖10年來首見提早 巴布亞企鵝改變最多

編譯中心／綜合20日電
研究指出，由於氣候變遷致南極變暖，企鵝繁殖季創紀錄提早；圖為南極洲的阿德利企鵝。（路透）

一項由全球科學家團隊所做的研究19日公布，內容顯示氣候變遷導致南極洲迅速變暖，企鵝的繁殖季節正以創紀錄的速度提前。企鵝的繁殖與食物有著密切關聯，當海冰減少時，意味著一年中可供企鵝覓食和築巢的地點更多了，企鵝爭奪食物和巢穴將更加激烈。

中央社引述法新社報導，這項研究的首席作者馬丁尼茲(Ignacio Juarez Martinez)表示，這10年來他們觀察到：企鵝繁殖行為已發生前所未有的變化，這與南極氣溫上升「高度相關」。

馬丁尼茲表示，觀察人員原本就預期南極企鵝族群的繁殖季會略為提早，但「牠們提前之快、規模之大，著實讓我們非常驚訝」。馬丁尼茲說說：「這波變化非常顯著，如今多數地區的企鵝繁殖時間，已比過去所有紀錄都來得早。」

這支研究團隊自2012年至2022年間，在南極各處企鵝棲地設置了數十個縮時攝影機，觀察巴布亞企鵝(Gentoo penguins)、帽帶企鵝(Chinstrap penguins)和阿德利企鵝( Adelie penguins)的繁殖情形。

其中，巴布亞企鵝出現了最劇烈改變，10年間繁殖季提前13天，在個別棲地甚至有提前達24天。研究人員指出，這是目前在所有鳥類，甚至可能包括脊椎動物中，繁殖季改變最快的。而阿德利企鵝與帽帶企鵝，也平均提前10天進入繁殖季。

這項研究成果刊登於「動物生態學期刊」(Journal of Animal Ecology)。

報導指出，南極是全球暖化速度最快的地區之一，根據歐盟的氣候監測計畫「哥白尼」(Copernicus)本月的資料，2025年南極年均氣溫再創高峰。

這3種企鵝向來在不同時期繁殖，而如今時序提早了，繁殖季就可能重疊，那麼牠們爭奪食物和巢穴就更加激烈了。這對於擅長在溫和條件下覓食的巴布亞企鵝較為有利，對帽帶企鵝和阿德利企鵝則相對不利。

馬丁尼茲指出：「我們已經看到巴布亞企鵝占據了阿德利或帽帶企鵝先前所使用的巢穴。」隨著南極變暖，巴布亞企鵝數量不斷增加，而仰賴磷蝦及特定冰況存活的帽帶企鵝與阿德利企鵝，數量則在減少。

這項研究的共同作者，來自牛津大學(Oxford University)的瓊斯(Fiona Jones)表示：「企鵝被視為氣候變遷的風向球，本研究的結果可能預示全球多種物種面臨類似挑戰。」

