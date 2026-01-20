川普覬覦格陵蘭 加拿大總理力挺格陵蘭與丹麥

我的頻道

中央社／達沃斯20日綜合外電報導
加拿大總理卡尼20日在世界經濟論壇發表演說。（路透）
美國總統川普揚言拿下丹麥自治領地格陵蘭之後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大「堅定支持」格陵蘭與丹麥。

法新社報導，卡尼在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表這番言論力挺，「加拿大堅定支持格陵蘭與丹麥，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利」。

卡尼向全球政治與金融菁英發表演說之際，也提到他去年進入加拿大政壇以來一直強調的主題：由美國主導的全球治理體系將不會回到川普前的常態。

他說，加拿大是最早「聽到警鐘」的國家之一，並且意識到全球正在發生根本性變化。

他也表示，加拿大曾從「美國霸權」的時代中受益，但如今必須轉向，因為各個強權正在加大使用經濟實力作為槓桿。

卡尼直言「舊秩序不會回來了」，並且呼籲加拿大等中型國家，團結起來共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，「因為，如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。

路透社報導，卡尼也在達沃斯表示，加拿大「強烈反對」以併吞格陵蘭為目標而實施的關稅。

川普本月17日貼文稱，將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國掌控格陵蘭。

