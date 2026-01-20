機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。（美聯社）

日本 熊本縣阿蘇市一架觀光 直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客與1名飛行員生死未卜。中央社引述日媒報導，當天搜索行動在天色轉為昏暗後暫停，預定21日上午重啟。

事故直升機是從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，上午11時過後失聯；下午4時10分左右，熊本縣警方直升機從空中搜索時，發現疑似該機墜毀的機體，依機體編號確認是事故直升機，但由於現場地勢嚴峻難以接近。

日本每日新聞報導，機上搭載1名60多歲男性飛行員，以及2名疑似來自台灣的旅客，分別為40多歲男性與30多歲女性，目前無法確定3人安危。

當地警消指出，失事直升機為「羅賓遜R44」機型，原定規畫約10分鐘的觀光飛行，路線行經草千里及阿蘇山上空，起飛時間為上午10時50分。起飛不久，乘客的智慧型手機 因為感受到強烈撞擊，自動向消防單位報警，警消察覺異常並展開搜索，航空自衛隊也應國土交通省要求投入協助。

相關人士透露，該直升機飛行員經驗豐富，當天是第3次飛行。事發時，火山口周邊風勢略為強勁，但中岳上空沒有雲層籠罩。當時在火山口附近執勤的一名警衛表示，11時過後曾聽到「轟」一聲巨響。