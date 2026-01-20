我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住中國、不定期返美「維持身分」 華人入境受驚嚇

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。（美聯社）
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。（美聯社）

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客與1名飛行員生死未卜。中央社引述日媒報導，當天搜索行動在天色轉為昏暗後暫停，預定21日上午重啟。

事故直升機是從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，上午11時過後失聯；下午4時10分左右，熊本縣警方直升機從空中搜索時，發現疑似該機墜毀的機體，依機體編號確認是事故直升機，但由於現場地勢嚴峻難以接近。

日本每日新聞報導，機上搭載1名60多歲男性飛行員，以及2名疑似來自台灣的旅客，分別為40多歲男性與30多歲女性，目前無法確定3人安危。

當地警消指出，失事直升機為「羅賓遜R44」機型，原定規畫約10分鐘的觀光飛行，路線行經草千里及阿蘇山上空，起飛時間為上午10時50分。起飛不久，乘客的智慧型手機因為感受到強烈撞擊，自動向消防單位報警，警消察覺異常並展開搜索，航空自衛隊也應國土交通省要求投入協助。

相關人士透露，該直升機飛行員經驗豐富，當天是第3次飛行。事發時，火山口周邊風勢略為強勁，但中岳上空沒有雲層籠罩。當時在火山口附近執勤的一名警衛表示，11時過後曾聽到「轟」一聲巨響。

觀光 日本 智慧型手機

上一則

高市早苗減免消費稅財源不明 市場憂重演「特拉斯時刻」日債遭拋售

下一則

日本將無貓熊 上野動物園曉曉、蕾蕾下周二返回中國

延伸閱讀

日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 載有2台灣旅客

日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 載有2台灣旅客
川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安
彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命
美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近

美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵