加拿大擬派兵格陵蘭軍演 德國1動作引發「北約團結」質疑

丹麥士兵19日在格陵蘭島努克機場降落。據丹麥國防部稱，武裝部隊正與格陵蘭島當局和北約盟國合作，加強在格陵蘭島及其周邊地區的駐軍和訓練活動。(歐新社)

加拿大兩名高階政府官員透露，為因應美國總統川普 奪取格陵蘭 的威脅，加國已擬定計畫，準備派遣小規模部隊前往這塊丹麥自治領土，與北大西洋公約組織盟邦共同進行軍演。雖然歐洲多國增兵格陵蘭演習，但德國偵查隊傳出停留2日就離開格陵蘭，由於時執川普宣布祭關稅之際，令外界再度質疑北約 的團結力。

中央社引述加拿大環球郵報報導，這兩位官員指出，軍方正等待總理卡尼(Mark Carney)做出最終的政治批准，才會派兵至格陵蘭(Greenland)。

派遣加拿大部隊可能會激怒川普。歐洲多國日前調度兵力前往格陵蘭，參與由丹麥主導、強調支持丹麥和格陵蘭主權的北約軍演後，川普揚言對這些國家祭出新一輪關稅。

歐盟各國特使18日召開會議，討論川普的關稅並擬定報復措施，例如可能也對美國商品加徵關稅。

加拿大目前在格陵蘭有3架CF-18戰機及1架鸕鶿(Cormorant)直升機，參與包括美國在內的北美航太防衛司令部軍演。

加拿大官員表示，一旦卡尼批准計畫，小規模加國部隊本周就能前往格陵蘭加入北約軍演。這些官員不確定卡尼何時會做出決定，但認為很快就會有進展。

這批加拿大軍人將與來自德國、英國、法國、丹麥、荷蘭、挪威、瑞典及芬蘭的北約士兵會合，這8國均因派兵格陵蘭而面臨川普關稅威脅。

但是，在加拿大準備加入軍演之際，傳出德國聯邦國防軍偵查隊提前結束任務離開格陵蘭。

中央社引述印度週日衛報報導，稱此事發展引發歐洲國家質疑，儘管北約堅稱在捍衛具重要戰略意義的北極地區仍保持團結，但北約是否在政治壓力下開始退縮？

報導提出質疑，稱歐洲諸國增兵格陵蘭因應川普「拿島」威脅，德國卻僅派15人偵查隊停留2天就撤，引北約團結危機。雖然國防部稱天候後勤因素，強調這不代表德國減少北約在北極地區的承諾。但時機正好是在川普重申反對美控格陵蘭者課25%關稅之際，外界揣測政治讓步。