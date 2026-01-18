成員無一巴人...川普設加薩「和平理事會」挨轟「殖民架構」

以色列16日空襲加薩中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah），當地民宅被炸成廢墟。（美聯社）

加薩 戰火未休，美國白宮日前公布加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）創始成員名單，國務卿盧比歐、總統川普 的女婿庫許納及英國前首相布萊爾等人入列，其中，無一是巴勒斯坦人。以色列 17日表示，反對隸屬該理事會的加薩執行委員會的人選安排。

川普表示，這是「歷來最偉大、最具聲望的理事會」。根據白宮聲明，創始執行理事會成員有7人，除了盧比歐（Marco Rubio）、庫許納（Jared Kushner）和英國前首相布萊爾（Tony Blair），還有川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）以及阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長嘉布瑞爾（Marc Rowan）。

其中，布萊爾因支持2003年美國領導的伊拉克戰爭而在中東地區備受爭議，川普去年表示，他希望確保布萊爾是「大家都能接受的人選」。

中央社引述法新社報導，白宮表示，川普本人將擔任和平理事會主席，還說未來數周將公布更多成員名單。

路透報導，「和平理事會」成員無一是巴勒斯坦人。人權專家批評川普此監管外國領土的委員會形同殖民架構，躋身其間的布萊爾亦因涉昔日參與美軍入侵伊拉克和英國對中東殖民歷史而受非議。另外，埃及和土耳其皆指川普致函邀請兩國總統塞西和厄多安擔任和平理事會理事。

值得注意的是，加薩執行委員會（Gaza Executive Board）成員包括土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）與一位卡達官員。以色列媒體說，土耳其和卡達一直嚴厲批評以色列在加薩地帶的軍事行動，這很可能是促使內唐亞胡政府發表上述聲明的原因之一。

以色列總理內唐亞胡辦公室指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。總理已指示外交部長就此事聯絡美國國務卿。」

以色列時報報導，這份聲明是以方「罕見」地與美國川普政府公開叫板。中東人士認為，所謂「和平理事會」是美國控制加薩地帶的工具。

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技術官僚委員會負責管理戰後加薩的日常治理。生於加薩、曾任巴勒斯坦自治政府副部長的沙斯（Ali Shaath）將執掌這個新委員會。

川普也任命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）出任加薩國際穩定部隊（International Stabilization Force）指揮官。