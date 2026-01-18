我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

成員無一巴人...川普設加薩「和平理事會」挨轟「殖民架構」

編譯中心／綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列16日空襲加薩中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah），當地民宅被炸成廢墟。（美聯社）
以色列16日空襲加薩中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah），當地民宅被炸成廢墟。（美聯社）

加薩戰火未休，美國白宮日前公布加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）創始成員名單，國務卿盧比歐、總統川普的女婿庫許納及英國前首相布萊爾等人入列，其中，無一是巴勒斯坦人。以色列17日表示，反對隸屬該理事會的加薩執行委員會的人選安排。

川普表示，這是「歷來最偉大、最具聲望的理事會」。根據白宮聲明，創始執行理事會成員有7人，除了盧比歐（Marco Rubio）、庫許納（Jared Kushner）和英國前首相布萊爾（Tony Blair），還有川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）以及阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長嘉布瑞爾（Marc Rowan）。

其中，布萊爾因支持2003年美國領導的伊拉克戰爭而在中東地區備受爭議，川普去年表示，他希望確保布萊爾是「大家都能接受的人選」。

中央社引述法新社報導，白宮表示，川普本人將擔任和平理事會主席，還說未來數周將公布更多成員名單。

路透報導，「和平理事會」成員無一是巴勒斯坦人。人權專家批評川普此監管外國領土的委員會形同殖民架構，躋身其間的布萊爾亦因涉昔日參與美軍入侵伊拉克和英國對中東殖民歷史而受非議。另外，埃及和土耳其皆指川普致函邀請兩國總統塞西和厄多安擔任和平理事會理事。

值得注意的是，加薩執行委員會（Gaza Executive Board）成員包括土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）與一位卡達官員。以色列媒體說，土耳其和卡達一直嚴厲批評以色列在加薩地帶的軍事行動，這很可能是促使內唐亞胡政府發表上述聲明的原因之一。

以色列總理內唐亞胡辦公室指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。總理已指示外交部長就此事聯絡美國國務卿。」

以色列時報報導，這份聲明是以方「罕見」地與美國川普政府公開叫板。中東人士認為，所謂「和平理事會」是美國控制加薩地帶的工具。

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技術官僚委員會負責管理戰後加薩的日常治理。生於加薩、曾任巴勒斯坦自治政府副部長的沙斯（Ali Shaath）將執掌這個新委員會。

川普也任命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）出任加薩國際穩定部隊（International Stabilization Force）指揮官。

加薩 川普 以色列

上一則

歐盟挽救工業生產 擬立法保護「歐洲製造」

下一則

歐盟擬讓烏「簡易入盟」助戰後穩定 成員國憂釀裂痕

延伸閱讀

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治
歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應
川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈
川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了