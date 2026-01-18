開心果、抹茶、藜麥 3大暴紅食物衝擊環境民生

抹茶因富含抗氧化物、維生素和礦物質，近來成為全球追捧的超級食物，卻讓生產大國日本國內都供不應求。 （美聯社）

近年來全球對杜拜 巧克力、日本 抹茶、以及藜麥需求大增，這些食物爆紅部分是因為對健康有益，但這些風潮其實對地球環境造成一些不為人知的破壞。

杜拜巧克力外層是牛奶巧克力，內餡是開心果奶油和脆甜碎屑小麥餅。杜拜巧克力的需求在2023年下半年開始加速，全球對開心果需求隨之暴增。這影響了種植開心果的國家。開心果樹喜好高溫、乾燥環境，並逐漸排擠橄欖樹這類同環境的其他作物。

此外，開心果主要採取單一作物耕作模式，這將帶來許多負面影響，例如大量使用化學肥料和農藥。

抹茶熱潮也帶來負面影響。抹茶因富含多種抗氧化物、維生素和礦物質，近年來成為全球追捧的超級食物。全球抹茶市場規模在未來五至七年預料擴大近一倍，卻面臨供應短缺。

京都獨立茶商山北祐士表示，在日本茶葉市場，去年抹茶採購價比前年高近三倍，零售價也翻漲一倍，「高價尤其影響茶道人士和甜點製造商。有些人據說已因此不喝抹茶」。山北擔心，缺乏設備和資金的茶農將無法滿足不斷增長需求，最終破產倒閉。

另一例子是藜麥。這種南美洲安地斯山古老作物，有高蛋白質含量和含有人體必需的九種胺基酸，讓聯合國 糧農組織在2013年定為國際藜麥年，之後快速被行銷為超級食物，消費量也激增。在藜麥兩大生產國秘魯和玻利維亞，藜麥價格已飆漲到當地居民難以負擔做為主食。