尹錫悅妨害拘留一審判5年 「內亂首謀罪」預定2.19宣判

編譯中心／綜合16日電
南韓前總統尹錫悅於1月13日在首爾中央地方法院出席叛亂案的結案陳詞時，發表最後陳述。（歐新社）
南韓前總統尹錫悅於1月13日在首爾中央地方法院出席叛亂案的結案陳詞時，發表最後陳述。（歐新社）

南韓法院16日就前總統尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行與濫用職權妨害權利行使等罪名案，進行一審宣判，判處5年有期徒刑。法院在判決中指出，他當時身為總統，原本就應比任何人都更有義務維護法治秩序。尹錫悅辯護團隊得知一審判決後指出，將就妨礙執行特殊公務案一審判決結果提起上訴。13日庭審辯結，尹錫悅曾遭獨立檢察組（獨檢組）求處死刑。

這是尹錫悅背負的8起刑事訴訟中，第一起宣判的案件。特別檢查組指控他去年1月在總統官邸設置障礙，企圖阻擋檢調人員進入逮捕他。

首爾中央地方法院16日指出，總統宣布的緊急戒嚴令是行使國家緊急權力的措施，理應只有在極端例外的情況下使用，否則可能引發全國混亂。然而，尹錫悅史無前例地只向他指定的部分國務委員發出通知，公然違反南韓憲法規定的國務會議程序。

法院也表示，「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」，但尹錫悅「表現出漠視程序性要件的態度，理應受到嚴厲譴責」。

南韓內亂案特檢主控官趙垠奭去年12月在結辯中強調，尹錫悅將國家機關私有化，以掩蓋自身的行為，嚴重破壞法治秩序，為了防止權力濫用重演，必須追究責任。求刑10年包括阻撓逮捕判5年；侵害國務總理與部會首長等國務會議成員（國務委員）權限，以及散布虛假訊息和銷毀加密通訊紀錄判3年；偽造戒嚴宣告文件判兩年。

尹錫悅將持續就其餘7起案件受審，其中外界最關注的前年12月3日宣布緊急戒嚴「內亂首謀罪」一審預定2月19日宣判，專責本案的特檢本月13日對他求處死刑。

尹錫悅律師團指出，此次判決過分簡化了總統行使憲法權限與刑事責任的界限。本案被告人在個人身分之前曾是國家元首，其地位和責任以及憲政秩序上的特殊性被完全忽略，以此追究刑事責任的做法，絕不能被視為法治的實現。律師團還指出，審判庭與其說是對事實作出判斷，不如說是接受了獨立檢察組的單方面主張。該案判決無視在證據調查中揭示的各項事實，令人無法認同。

由於刑事案件的上訴期限為7天，尹錫悅方面計畫下周提交上訴狀。同時，負責該案公訴的內亂案獨檢組也暗示可能提起上訴，稱將分析判決書，仔細評估法官的量刑理由及部分無罪裁定。

涉及戒嚴令的南韓前總統尹錫悅，16日乘坐巴士抵達首爾法院參加庭審，一群極右翼抗議...
涉及戒嚴令的南韓前總統尹錫悅，16日乘坐巴士抵達首爾法院參加庭審，一群極右翼抗議者聚集聲援。(路透)

尹錫悅 戒嚴 南韓

