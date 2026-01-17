尹錫悅妨害拘留一審判5年 「內亂首謀罪」預定2.19宣判

南韓前總統尹錫悅於1月13日在首爾中央地方法院出席叛亂案的結案陳詞時，發表最後陳述。（歐新社）

南韓 法院16日就前總統尹錫悅 涉嫌妨害特殊公務執行與濫用職權妨害權利行使等罪名案，進行一審宣判，判處5年有期徒刑。法院在判決中指出，他當時身為總統，原本就應比任何人都更有義務維護法治秩序。尹錫悅辯護團隊得知一審判決後指出，將就妨礙執行特殊公務案一審判決結果提起上訴。13日庭審辯結，尹錫悅曾遭獨立檢察組（獨檢組）求處死刑。

這是尹錫悅背負的8起刑事訴訟中，第一起宣判的案件。特別檢查組指控他去年1月在總統官邸設置障礙，企圖阻擋檢調人員進入逮捕他。

首爾中央地方法院16日指出，總統宣布的緊急戒嚴 令是行使國家緊急權力的措施，理應只有在極端例外的情況下使用，否則可能引發全國混亂。然而，尹錫悅史無前例地只向他指定的部分國務委員發出通知，公然違反南韓憲法規定的國務會議程序。

法院也表示，「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」，但尹錫悅「表現出漠視程序性要件的態度，理應受到嚴厲譴責」。

南韓內亂案特檢主控官趙垠奭去年12月在結辯中強調，尹錫悅將國家機關私有化，以掩蓋自身的行為，嚴重破壞法治秩序，為了防止權力濫用重演，必須追究責任。求刑10年包括阻撓逮捕判5年；侵害國務總理與部會首長等國務會議成員（國務委員）權限，以及散布虛假訊息和銷毀加密通訊紀錄判3年；偽造戒嚴宣告文件判兩年。

尹錫悅將持續就其餘7起案件受審，其中外界最關注的前年12月3日宣布緊急戒嚴「內亂首謀罪」一審預定2月19日宣判，專責本案的特檢本月13日對他求處死刑。

尹錫悅律師團指出，此次判決過分簡化了總統行使憲法權限與刑事責任的界限。本案被告人在個人身分之前曾是國家元首，其地位和責任以及憲政秩序上的特殊性被完全忽略，以此追究刑事責任的做法，絕不能被視為法治的實現。律師團還指出，審判庭與其說是對事實作出判斷，不如說是接受了獨立檢察組的單方面主張。該案判決無視在證據調查中揭示的各項事實，令人無法認同。