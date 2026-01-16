日媒爆3200頁祕件：統一教會稱高市當自民黨總裁是「天意」

日本首相高市早苗提前改選眾院，被質疑逃避追究責任。(路透)

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家！文春取得統一教會(世界平和統一家庭連合)韓國總部極祕文件「TM特別報告」，全文3200頁，報告詳細記錄教團對自民黨政客的長期「支援」與接觸。日本 首相高市早苗的名字出現32次，其中2021年自民總裁選期間，教團幹部徳野英治向韓鶴子總裁報告：「高市成為自民總裁，是天意」。

文件還提到日本已故首相安倍 晉三強力推薦高市，教團自稱在自民黨內「支援」議員高達290人，遠超過2022年自民黨自行公布的179人曾接觸教團，其中包括高市、安倍、萩生田光一等，但自民黨官方調查卻宣稱「無支援」，這份文件被視為打臉鐵證。其中，安倍自2012年第二任期以來，與教團領袖會面至少4次，還在文件中被提及數百次，是出現頻率最高的自民黨要員。

更震撼的是，高市親信，現任官房副長官佐藤啓在2022年7月8日安倍晉三遭槍擊事件當天，受統一教會邀請參加集會，自民黨調查卻虛偽回答「沒關聯」，疑似謊報。

報告還揭露，槍殺安倍的山上徹也曾登記為教團成員，他與母親都參與過教會活動，事件爆發後教團內部一度刪除其相關紀錄

報導指出，特別報告是在韓國統一教會遭調查途中被發現，作者為韓國總部前副手尹英鎬。「TM」則為「True Mother真母」的縮寫，指教會會長韓鶴子。文件詳載2018至2023年，教團與日本政界互動。其中教會高層德野英治與梶栗正義多次向韓國總部報告與自民黨要角的往來。

文春直指，教團與自民黨的蜜月關係遠未斷絕，高市上台後的「斷絕宣言」只是表面文章。其他黑料包括萩生田光一收過教團贈送的愛馬仕領帶、曾在安倍晉三內閣及菅義偉內閣擔任首相補佐官，負責外交・安全保障領域的長島 昭久，參加集團結婚典禮等，這些舊聞如今與高市政權的「電擊解散」完美串聯。

報導說，「TM特別報告」也揭露，統一教會評估選舉不只看勝敗。德野英治2021年眾院選舉後報告，自民黨若失席反而易放下身段求助教團，稱之為「教育最佳時機」。

高市首相14日晚向自民與維新幹部傳達，將在23日通常國會開議之初解散眾議院，投開票最快1月27日公布、2月8日投票。這場罕見提早改選，表面是趁內閣支持率75%前後的東風大勝，但文春直指：預見國會開議後統一教會問題，加上物價高對策將遭野黨嚴厲追問，高市才決定提前解散國會逃避追責。