日韓領導人穿梭外交會面 談供應鏈等經濟安保議題

記者雷光涵／即時報導
日本首相高市早苗（右前）13日在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明（左前）會談。（歐新社）
日本首相高市早苗（右前）13日在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明（左前）會談。（歐新社）

日本首相高市早苗今（13日）在高市的故鄉奈良市與南韓總統李在明會談。此次會晤是兩國領袖相互訪問「穿梭外交」的一環。雙方期望進一步深化日韓關係並加強合作。

兩位領袖先進行只有少數人參與的會談，隨後出席全體會議。高市在會議一始表示，她與李在明對日韓關係具有戰略重要性的共識下，充分交流，再次確認，應一起推動日韓關係，攜手為地區穩定發揮作用。

李在明表示，在這個複雜且瞬息萬變的國際秩序之中，韓日之間的合作關係比以往任何時候都重要。他期待與高市攜手合作，也希望日本與韓國的國民能夠同心協力，一同邁向韓日關係嶄新的未來。

預料兩位領袖在此次會談中，將討論供應鏈等經濟安全保障議題，並可能就中國大陸提出、針對日本加強軍民兩用產品出口管制措施交換意見。南韓政府人士表示，雙方有望啟動官方層級協商達成共識，強化在經濟及經濟安全保障領域的合作。

李在明去年6月就任南韓總統，8月曾訪問日本，與時任首相石破茂會談。10月高市出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前往南韓慶州時，也與李在明會談過。

日韓關係在安倍晉三與文在寅執政時期，因前徵用工訴訟等問題而顯著惡化。之後，尹錫悅政府提出由南韓政府旗下財團代為賠償的解決方案，雙邊關係大幅改善。但尹錫悅因發布非常戒嚴令遭到彈劾及撤職，隨後舉行的總統大選，李在明當選總統。

