日媒：高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗5日在三重縣伊勢市舉行新年記者會。(美聯社)
日本首相高市早苗5日在三重縣伊勢市舉行新年記者會。(美聯社)

共同社13日報導，消息人士透露，日本首相高市早苗已敲定，將於預計23日召開的例行國會開議之初解散眾議院，並已將這項打算告知自民黨幹部，預計近期正式對外表態。

根據每日新聞報導，內閣官房長官木原稔13日上午出席眾議院議院運營委員會理事會，轉達政府決定於23日召開例行國會。另一方面，自民黨在同一理事會上表明，將不提出通常於召集日進行的首相施政方針演說等四項政府演說的日程安排，此舉也被認為與高市考慮在例行國會開議之初解散眾議院有關。

若眾議院於23日解散，執政團隊內部正研議兩套眾院選舉時程方案，分別為「1月27日公告、2月8日投開票」，以及「2月3日公告、2月15日投開票」。

共同社前一天報導，鑒於高市此前已透露，正考慮在23日召集的例行國會開議時解散眾議院，日本朝野政黨12日已針對可能於2月舉行的眾議院選舉加快準備。

報導指出，高市已指示自民黨部分高層加速推舉候選人作業。最大在野黨立憲民主黨則就選舉合作徵詢公明黨意見，雙方一致同意進一步討論具體合作方式。

