伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

編譯周辰陽／即時報導
伊朗警察12日參加在首都德黑蘭舉行的親政府集會。(路透)
伊朗警察12日參加在首都德黑蘭舉行的親政府集會。(路透)

伊朗強力鎮壓全國各地的反政權抗議活動，並大規模逮捕示威者。福斯新聞12日引述人權組織指出，伊朗據報即將處決首名因相關抗議行動遭拘押的抗議者。

非政府組織「伊朗人權」（IHRNGO）與伊朗全國民主聯盟（NUFDI）表示，26歲的索爾塔尼（Erfan Soltani）上周參與抗議時被捕，預計將於14日遭處以絞刑。消息人士向IHRNGO透露：「他的家人已被告知他被判處死刑，判決預定於1月14日行刑。」

美國太陽報（The US Sun）報導，索爾塔尼被控犯下「向真主宣戰」（waging war against God）罪，該罪名在伊朗可處以極刑。NUFDI指出，索爾塔尼據稱未獲准會見律師。

由於伊朗領導人試圖平息異議並封鎖通訊，索爾塔尼據稱被判處決的消息尚未得到獨立驗證。不過，IHRNGO主任阿米里－莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）在聲明中表示：「伊斯蘭共和國近日大規模殺害平民抗議者，令人聯想起該政權在1980年代犯下，已被認定為反人類罪的罪行。」

聲明補充指出：「抗議者面臨大規模且法外處決的風險極其嚴重。根據『保護責任』（Responsibility to Protect），國際社會有義務保護平民抗議者，免受伊斯蘭共和國及其伊朗革命衛隊的大規模屠殺。我們呼籲民主國家的民眾與公民社會，提醒各國政府履行這項責任。」

NUFDI呼籲國際社會提供支持，以阻止索爾塔尼被處決，並強調他「唯一的罪名就是呼籲自由」，並在「X」寫道：「請為他發聲。」

時代雜誌轉述，一個由學者與專業人士組成的非正式海外僑民團體推算，截至10日，抗議者的死亡人數可能已高達6000人。根據人權組織說法，最近幾周已有超過1萬人遭逮捕。

伊朗 死刑

