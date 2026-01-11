我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

「4層樓高」垃圾山崩塌 菲律賓宿霧4死數十人遭埋

編譯周辰陽／綜合10日電
現場已有數百名搜救人員，並將再有「另外500人」加入搜救行動，相關工作預計將持續至11日。(美聯社)
現場已有數百名搜救人員，並將再有「另外500人」加入搜救行動，相關工作預計將持續至11日。(美聯社)

菲律賓中部一處垃圾掩埋場8日發生崩塌事故，目前至少有4人罹難、12人受傷、34人失聯，救援人員10日持續進行搜救，菲國官員也證實在垃圾堆底下發現生命跡象，計畫擴大搜索行動。

紐約時報\報導，這起災難發生於當天下午4時過後，約有50名清潔工人遭到掩埋。宿霧市助理新聞官莫拉塔（Jason Morata）表示，這座垃圾山「一定有4層樓高」。現場的照片和影像顯示，大量垃圾如土石流般滑落，並覆蓋部分建築物。

宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）表示，事故涉及掩埋場內共110名員工，搜救人員已與部分受困倖存者取得接觸，現場已有數百名搜救人員，並將再有「另外500人」加入搜救行動，相關工作預計將持續至11日。哥哥在掩埋場工程部門工作的盧馬帕斯（Michelle Lumapas）表示：「他們說裡面仍有人在呼救，所以我哥哥還有活著的可能。」

當地官員表示，正著手調查崩塌原因。阿奇瓦爾指出，初步研判事故可能與2025年9月撼動宿霧省的規模6.9地震有關，加上近期大量雨水滲入掩埋場地下，削弱地基穩定性。此外，由於任何火花都可能引燃掩埋場排放的甲烷氣體，救援人員能夠使用的設備受到限制。不過，與垃圾場相鄰的康索拉松（Consolacion）鎮警察部門文職人員帕科特洛（Marge Parcotello）表示：「我們不知道是什麼原因導致崩塌，當時根本沒有下雨。」

根據官網資料，發生事故的掩埋場由 Prime Waste Solutions Cebu 公司營運，負責垃圾分類與儲存，每日處理約1000噸城市固體廢棄物。該公司表示，已暫停該設施營運，並正與政府單位合作，為受影響者提供協助。

事故涉及掩埋場內共110名員工，其中一名22歲女性當天不幸罹難，隔日又尋獲一名2...
事故涉及掩埋場內共110名員工，其中一名22歲女性當天不幸罹難，隔日又尋獲一名25歲死者遺體。目前仍失聯的36人，皆為該設施員工。(美聯社)
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場發生崩塌。(美聯社)
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場發生崩塌。(美聯社)
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場發生崩塌。(美聯社)
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場發生崩塌。(美聯社)

紐約時報 地震

上一則

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

下一則

KK詐騙園區635處據點 緬甸宣布全數炸毀

延伸閱讀

菲律賓垃圾山崩塌增至4死 數十人遭埋擬擴大搜救

菲律賓垃圾山崩塌增至4死 數十人遭埋擬擴大搜救
菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光
在菲律賓綁架、殺害多名同胞 中國「成功商人」被遣返

在菲律賓綁架、殺害多名同胞 中國「成功商人」被遣返
菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震

菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家