我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

中央社／卡拉卡斯10日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛。（美聯社）
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛。（美聯社）

委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者10日舉行集會，呼籲釋放馬杜洛，但臨時總統和內閣官員皆未現身。

中央社引述法新社報導，根據執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的影片，蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）引述父親的話說，「我們情況還好。我們是鬥士」。

在馬杜洛（Nicolas Maduro）戲劇性遭美軍逮捕一週後，他的支持者上街抗議，要求釋放馬杜洛，但僅有逾千人參與集會。

大約1000名抗議人士齊聚委國首都卡拉卡斯（Caracas）西部，揮舞著印有馬杜洛夫婦肖像的旗幟和標語，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷區（Petare），則只有數百人出席抗議活動，規模遠低於馬杜洛陣營過去曾動員的示威活動。

69歲示威者羅德里格斯（Soledad Rodriguez）說：「我會儘可能參與遊行活動，直到馬杜洛和佛羅雷斯（Cilia Flores）回來。」美軍部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並將他們押往美國紐約，兩人面臨毒品恐怖主義陰謀等指控。

羅德里格斯說：「我完全相信他們會回來，他們是被綁架的。」

值得注意的是，委國政府高層官員並未出現在示威現場。委內瑞拉政府表示正在恢復與華府的外交接觸，並討論向美國出售石油的可能性。

委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席這場集會，而是前往一場農業展銷會，她在電視轉播的談話中承諾，「在我們的總統回來前，我將分秒不休」。

至於委內瑞拉政府另外兩位強硬派人物－內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也未現身示威活動。

馬杜洛 委內瑞拉 石油

上一則

凱特王妃44歲生日告白 抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

下一則

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

延伸閱讀

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用
川普力推唐羅主義之際 阿根廷總統米雷伊稱今計畫訪問中

川普力推唐羅主義之際 阿根廷總統米雷伊稱今計畫訪問中
川普想「獨吞」委內瑞拉石油 中國債權是變數

川普想「獨吞」委內瑞拉石油 中國債權是變數
川普逮捕委總統不合法

川普逮捕委總統不合法

熱門新聞

中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮

白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮