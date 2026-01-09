我的頻道

金球獎暖身 莎拉潔西卡派克、海倫米蘭獲頒榮譽獎

舊金山網約車司機抗議無人車 盼政府加強監管

尹錫悅辯護律師稱「舌頭短講不快」 內亂罪一審結辯拖延至深夜未決

編譯張佑生／即時報導
9日法庭外支持尹錫悅民眾。(路透)
9日法庭外支持尹錫悅民眾。(路透)

南韓前總統尹錫悅等內亂事件被告一審結辯原定9日終結，卻因被告方律師長時間重複陳述，庭審從上午9時20分延至深夜，最終法官決定延期至13日繼續。

東亞日報網站10日報導，據法庭現場記錄，前國防部長金龍顯的辯護律師輪流發言超過6小時，每人1至3小時，內容多為重複論點或離題陳述。當被批評速度過慢時，金方律師權宇鉉回應：「我的舌頭短，說快了會打結。」以此為由繼續發言。

尹錫悅的律師也主張至少需3小時陳述，稱「半夢半醒狀態下辯論不公平」。檢方多次要求限制時間，但被告方堅持「充分辯護權」。

審判長池貴然雖建議下午5時前結束、避免重複，但未強力制止。庭審延至午夜，法官以「確保公平與效率」為由宣布延期，並表示「讓準備充分的當事人在有精力時發言，才是真正公平有效率」。

檢方對量刑意見分歧：部分主張死刑，認為被告無悔意、干擾調查；另有意見認為內亂持續時間短、無人員傷亡，應判無期徒刑。外界關注延期是否影響2月一審判決時程，以及是否為被告方爭取時間的策略。

