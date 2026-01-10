我的頻道

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

「見面吧，波在明與波正恩」李在明貼企鵝照示好金正恩

編譯中心／綜合9日電
南韓總統李在明將自己與北韓領導人金正恩比喻為「親密的企鵝」。（取材自Ｘ平台）
南韓總統李在明結束訪中行程返國後，8日晚間在社群媒體發文，以一張企鵝動畫暗示盼與北韓領導人金正恩會面，為低迷多時的兩韓關係再度釋出對話訊號；然而，北韓官媒9日則公布金正恩向俄羅斯總統普亭表態，承諾「無條件支持」俄方所有政策與決定，顯示平壤持續加深與莫斯科的戰略靠攏，朝鮮半島情勢仍充滿不確定性。

中央社引述法新社報導，李在明引用南韓熱門兒童動畫「淘氣小企鵝」（Pororo the Little Penguin）中主角「波露露」（Pororo）的名字，將自己和金正恩比作一對親暱的企鵝，更寫道：「去見面吧，波在明與波正恩（Go meet, Po Jae Myung and Po Jong Un）。」

李在明說，期盼有朝一日，「朝鮮半島上動盪與敵對的異常狀態將被克服」。

《淘氣小企鵝波露露》是南韓最成功的動畫影集之一，主角小企鵝波露露因家喻戶曉，被戲稱為「企鵝總統」。該動畫不僅在南韓極為成功，更具特殊的政治象徵意義，在2000年代初期，兩韓關係緩和時，該動畫的初期製作曾外包給北韓工作室參與，是兩韓文化合作的罕見結晶。

自那時以來，北韓已一再宣告自己是「不可逆轉」的核武國家，與南韓關係也降至多年來最低點。

另據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩承諾將「無條件地支持」俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所有的政策與決定。

KCNA發布的一封信函中，金正恩表示從普亭身上感受到「真正的同志情誼」，並將此視為「最為珍貴的關係」。金正恩在信中寫道，兩國之間的「密切合作」未來將在「各個領域持續進行」。

他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」

這封信是回應普亭之前寄出的一封信，但北韓官媒未公開這位俄羅斯領導人的信件內容。

根據南韓與西方情報機構，北韓已派遣數以千計部隊為俄羅斯作戰，助俄羅斯推進近四年來對烏克蘭的侵略行動。作為回報，俄羅斯向北韓提供金援、軍事技術，以及供應糧食與能源。

南韓總統李在明將自己與北韓領導人金正恩比喻為「親密的企鵝」。（取材自Ｘ平台）
