我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

南韓：金主愛頻亮相 北韓塑造「社會主義大家庭」形象

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓統一部分析，北韓突出領導人金正恩（右）女兒金主愛（右二）的形象，是想塑造「社會主義大家庭」形象；圖為金正恩去年12月出席新浦市地方工業工廠竣工儀式，金主愛陪同出席。(朝中社)
韓統一部分析，北韓突出領導人金正恩（右）女兒金主愛（右二）的形象，是想塑造「社會主義大家庭」形象；圖為金正恩去年12月出席新浦市地方工業工廠竣工儀式，金主愛陪同出席。(朝中社)

北韓領導人金正恩8日低調迎來42歲生日。不過，北韓官媒今年依然未就此進行任何報導。北韓「勞動新聞」在頭版刊登社論，敦促各級幹部在勞動黨代表大會前加強思想動員。「朝中社」也僅報導內閣及經濟指導機構相關消息。與低調生日相對的是，北韓高調地刻畫金正恩之女金主愛的形象，以塑造「社會主義大家庭」。

韓聯社報導，外界普遍認為，金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布其出生日期。唯一一次間接提及是在2014年朝中社報導美國前NBA球星丹尼斯·羅德曼訪朝時，提到其「在元首（金正恩）生日之際到訪北韓」，由此推斷其生日時間。

在北韓體制下，最高領導人的生日通常被定為國家節日，作為鞏固個人崇拜的重要契機。北韓已故領導人金日成和金正日的生日，分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日）。相比之下，金正恩執政已十餘年，其生日不僅未被定為紀念日，官方媒體也始終保持「沉默」。

近期有跡象顯示，金正恩正逐步淡化父輩領導人的象徵，加快構建個人崇拜體系。例如，開始推廣佩戴金正恩單獨肖像的徽章，並有意減少「太陽節」等名稱的使用。另據消息，前年原本在金日成、金正日生日或元旦舉行的群眾「忠誠宣誓」活動首次改在金正恩生日當天進行，引發外界關注其生日是否即將被正式公開。有分析認為，金正恩或因顧及社會對「年輕最高領導人生日制度化」的抵觸情緒而刻意低調。

另外，南韓統一部有關人士6日表示，北韓近期頻繁、高調地刻畫國務委員會委員長金正恩之女金主愛的形象，與其說是暗示接班布局，不如說更側重於展示家庭形象，即所謂的「社會主義大家庭」。

該人士指出，除了金主愛外，其母親、金正恩的妻子李雪主也一同亮相，佐證了這一判斷。值得關注的是，金正恩在新年之際參拜錦繡山太陽宮時，刻意安排陪同出席的金主愛站在人群中央；朝媒當天報導援俄北韓官兵功勳紀念館建設工地視察活動時，也重點展現了金主愛揮鍬植樹的場景。

金正恩 北韓 南韓

上一則

不滿「南方共同市場」貿協 法農民把曳引機開進巴黎

下一則

美軍若入侵 丹麥沿用1952年「立即開火」軍規仍有效

延伸閱讀

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵
金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策
金正恩以「核動力潛艦」展開聖誕挑釁？韓情報專家分析虛實

金正恩以「核動力潛艦」展開聖誕挑釁？韓情報專家分析虛實
北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低