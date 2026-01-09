南韓：金主愛頻亮相 北韓塑造「社會主義大家庭」形象

韓統一部分析，北韓突出領導人金正恩（右）女兒金主愛（右二）的形象，是想塑造「社會主義大家庭」形象；圖為金正恩去年12月出席新浦市地方工業工廠竣工儀式，金主愛陪同出席。(朝中社)

北韓 領導人金正恩 8日低調迎來42歲生日。不過，北韓官媒今年依然未就此進行任何報導。北韓「勞動新聞」在頭版刊登社論，敦促各級幹部在勞動黨代表大會前加強思想動員。「朝中社」也僅報導內閣及經濟指導機構相關消息。與低調生日相對的是，北韓高調地刻畫金正恩之女金主愛的形象，以塑造「社會主義大家庭」。

韓聯社報導，外界普遍認為，金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布其出生日期。唯一一次間接提及是在2014年朝中社報導美國前NBA球星丹尼斯·羅德曼訪朝時，提到其「在元首（金正恩）生日之際到訪北韓」，由此推斷其生日時間。

在北韓體制下，最高領導人的生日通常被定為國家節日，作為鞏固個人崇拜的重要契機。北韓已故領導人金日成和金正日的生日，分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日）。相比之下，金正恩執政已十餘年，其生日不僅未被定為紀念日，官方媒體也始終保持「沉默」。

近期有跡象顯示，金正恩正逐步淡化父輩領導人的象徵，加快構建個人崇拜體系。例如，開始推廣佩戴金正恩單獨肖像的徽章，並有意減少「太陽節」等名稱的使用。另據消息，前年原本在金日成、金正日生日或元旦舉行的群眾「忠誠宣誓」活動首次改在金正恩生日當天進行，引發外界關注其生日是否即將被正式公開。有分析認為，金正恩或因顧及社會對「年輕最高領導人生日制度化」的抵觸情緒而刻意低調。

另外，南韓 統一部有關人士6日表示，北韓近期頻繁、高調地刻畫國務委員會委員長金正恩之女金主愛的形象，與其說是暗示接班布局，不如說更側重於展示家庭形象，即所謂的「社會主義大家庭」。

該人士指出，除了金主愛外，其母親、金正恩的妻子李雪主也一同亮相，佐證了這一判斷。值得關注的是，金正恩在新年之際參拜錦繡山太陽宮時，刻意安排陪同出席的金主愛站在人群中央；朝媒當天報導援俄北韓官兵功勳紀念館建設工地視察活動時，也重點展現了金主愛揮鍬植樹的場景。