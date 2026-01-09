「為了與美和平共處」委內瑞拉臨時政府釋大量囚犯

我的頻道

編譯中心／綜合8日電
委內瑞拉宣布釋放大量囚犯，是臨時總統羅德里格斯（中）上任後首見，引發外界關注；圖為羅德里格斯8日出席在首都卡拉卡斯舉行的「英雄和烈士晉升和授勳儀式」。(路透)
委內瑞拉8日宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。但官方並未透露會釋放哪些囚犯，也未說明具體人數。另外，委內瑞拉內政部長公布，美軍逮捕總統馬杜洛造成100人死亡。

中央社引述法新社報導，這是自馬杜洛前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美國總統川普支持下成為臨時領導人以來，委內瑞拉首次釋放囚犯。

川普曾說，只要委內瑞拉允許華府取得該國豐富的石油資源，他樂於讓羅德里格斯執政。

釋放囚犯的消息是由國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），也就是羅德里格斯的兄長宣布的。

荷黑是「查維斯主義」（chavismo）的重要人物，這個反美社會主義運動由馬杜洛前一任總統查維斯（Hugo Chavez）創立。

荷黑說，為了與美「和平共處」，將立即釋放「大量委內瑞拉人及外國公民」，但他並未透露會釋放哪些囚犯，也未說明具體人數。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）表示，目前共有806名政治犯遭到關押。該組織稱當局宣布釋放囚犯是「好消息」，但強調還在核實釋放情況。

對於委內瑞拉這次釋放囚犯是否為川普政府的要求，美國國務院官員並未置評。

路透報導，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日深夜表示，美方這次攻擊造成100人死亡。

卡拉卡斯先前並未公布具體突襲釀死人數，但軍方曾發布一份名單，列出23名陣亡官兵姓名。委內瑞拉官員表示，馬杜洛的安全警衛隊有很大一部分遭冷血殺害；古巴也表示，其在委內瑞拉的軍方與情報部門人員有遇害。

委內瑞拉 馬杜洛 川普

