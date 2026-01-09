美軍若入侵 丹麥沿用1952年「立即開火」軍規仍有效

美國已在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地長期駐紮逾100名軍事人員。(美聯社)

美國川普 政府近日威脅，不排除出兵奪取丹麥 所屬的格陵蘭 島。白宮副幕僚長米勒更嗆聲表示：「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事對抗。」但英國媒體報導指出，丹麥國防部7日證實，依據1952年沿用至今的軍事規定，丹麥士兵一旦遭遇入侵，無需等待上級命令，即可「立即」對入侵部隊開火。BBC分析美國有3招拿下格陵蘭，但專家看衰「再等1000年」。

每日郵報與LBC報導，一名美方資深官員近日透露，美國總統川普及其高級顧問正評估多項選項，包括直接購買格陵蘭，或由美國接管該島的防衛事務。白宮並以威脅性口吻表示，「動用美軍永遠是一個選項」，並警告稱，儘管北約領導人提出抗議，這個問題「不會就此消失」。

根據丹麥報紙「貝林時報」（Berlingske）報導，1952年的規定指出，若發生入侵，「受攻擊部隊必須立即投入戰鬥，無需等待或尋求命令，即便相關指揮官尚未得知已宣戰或進入戰爭狀態」。

丹麥國防部向貝林時報表示：「關於在國家遭受攻擊及戰爭期間採取軍事防禦預防措施的命令，仍然有效。」英梅解讀指出，這意味著美國若決定入侵格陵蘭，丹麥軍隊將先開火再說。

根據此前新聞，美國對委內瑞拉動武引發外界對川普盯上格陵蘭疑慮。米勒聲稱，川普政府正式立場是格陵蘭應成為美國一部分，美國有權拿下該島，「我們活在由實力支配的現實世界」，還說「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事對抗」，並表示現實世界是由軍力、權力支配，「這自古以來就是世界的鐵律」。

究竟川普有哪些手段可以拿下格陵蘭？

BBC分析，除了以談判購買取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥獨立、再轉為美國夥伴。

格陵蘭幅員廣大，島上沒有自己的軍隊，由丹麥負責防衛，大片地區甚至主要由仰賴狗拉雪橇行動的丹麥特種單位「天狼星巡邏隊」（Sirius Patrol）執勤。

但多名美國前官員與國防分析人士指出，軍事選項「極不可能」，主因是對美歐同盟的衝擊過於深遠，美國國會也可能援引「戰爭權力法」阻擋。

民調顯示多數格陵蘭人支持脫離丹麥獨立，但同樣多數不希望成為美國一部分。目前島上也沒有政黨以加入美國為競選訴求。韓森稱，格陵蘭「更可能再次成為歐盟成員」，且「川普政府剩下3年任期，但格陵蘭人的眼光可能拉到1000年之久」。

至於「買島」路線，努克與哥本哈根皆已表態格陵蘭不出售。