明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

馬杜洛任內前3年被爆113公噸黃金運瑞士 價值52億美元

編譯中心／綜合7日電
在委內瑞拉首都卡拉卡斯，一名執政黨支持者7日在示威遊行中揮舞著印有已故總統查維斯頭像的旗幟，數千名查維斯主義者，要求釋放被美國扣押的總統馬杜洛。(歐新社)
在委內瑞拉首都卡拉卡斯，一名執政黨支持者7日在示威遊行中揮舞著印有已故總統查維斯頭像的旗幟，數千名查維斯主義者，要求釋放被美國扣押的總統馬杜洛。(歐新社)

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）2013至2016年上任初期，被爆將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約52億美元）。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）6日強調，沒有任何外國勢力在治理她的國家。而委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）則表示，委內瑞拉人民早已作出選擇，決定由她所領導的反對派運動來帶領國家。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，這批黃金來自委內瑞拉中央銀行。當時卡拉卡斯（Caracas，委國首都）面臨美國制裁，央行為了支撐國家經濟及增持強勢貨幣，出售儲備黃金來籌資。瑞士廣播電視台的報導也說，來自委內瑞拉央行的黃金很可能是運往瑞士進行加工、鑑定及後續轉運。

瑞士海關資料還顯示，2017年歐洲聯盟（EU）以侵犯人權或破壞民主為由對數名委內瑞拉人士實施制裁後，當年委國出口至瑞士的黃金數量便降至零，直到2025年都維持如此。

瑞士5日下令凍結馬杜洛和36名同夥在瑞士的資產，但未提供任何關於這些資產可能價值或其來源的資訊。目前也不清楚，這些資產與委內瑞拉央行轉移至瑞士的黃金是否有任何關聯。

另外，美國特種部隊在空襲掩護下發動突襲、擄走馬杜洛與其妻。美國總統川普先前表示，在推翻其前任總統馬杜洛後，華府將在過渡期間「接管」委內瑞拉。羅德里格斯之後發表談話卻表示：「委內瑞拉政府掌管著我們的國家，別無他人。」她說：「沒有任何外國代理人在治理委內瑞拉。」

委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，委內瑞拉人民早已作出選擇，決定由她所領導的反對派運...
委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，委內瑞拉人民早已作出選擇，決定由她所領導的反對派運動來帶領國家。（路透資料照片）

羅德里格斯一方面釋出和解訊號，但同時似乎也試圖安撫掌控安全部隊與準軍事組織的強硬派勢力；自馬杜洛被捕後，這些武裝力量一直在街道上巡邏。

但諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在6日晚間播出的CBS晚間新聞獨家專訪中表示，委內瑞拉人民早已作出選擇，決定由她所領導的反對派運動來帶領國家。

馬查多曾是國會議員，在委內瑞拉2024年總統選舉中贏得反對派初選，準備對決馬杜洛，隨後遭禁止參選，改由退休外交官龔薩雷茲（Edmundo González）披掛上陣。美國及其他國家指控馬杜洛政府操縱開票結果，承認龔薩雷茲勝選。

馬查多受訪時表示，隨著馬杜洛下台，「委內瑞拉人民早已選擇」由誰來接掌政府。被問及這是否意味著她應該成為下一位領導人時，馬查多回應：「絕對是。」並強調自己的聯盟已經擁有一位民選總統，也就是龔薩雷茲。她說：「我們已經獲得民意授權，準備好、也願意為人民服務。」

南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛（圖）2013至2016年上任初期，將...
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛（圖）2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約52億美元）。（美聯社）

