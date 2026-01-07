「想緊緊抱住你」 福井縣前知事傳性騷訊息多達1000則

我的頻道

中央社／東京7日電
日本福井縣前知事杉本達治。（取材自杉本達治官網）
日本福井縣前知事杉本達治。（取材自杉本達治官網）

日本福井縣前知事杉本達治承認向數名縣府職員傳送性騷擾訊息後，上月已經辭職。今天公布的調查報告顯示，他傳送過的性騷訊息多達1000則左右，而且肢體碰觸行為有觸法疑慮。

杉本去年11月召開記者會，承認曾向數名縣府職員傳送相當於性騷擾的訊息，並以「為了減少縣政混亂」等理由，宣布有意請辭。他接著於12月下台。

綜合日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，福井縣政府先前接獲縣府職員通報後，委託三名外部律師組成縣府的特別調查委員會，從去年9月起以通報者、杉本、縣府約6000名職員為對象，展開調查。

身為特別調查委員的律師河合健司等人，今天在福井縣政府召開記者會，詳細說明調查結果。

調查委員會判斷，杉本擔任福井縣總務部長之後，2007年出任內閣參事官以來，就透過通訊軟體、私人電子郵件傳送約1000則性騷訊息給數名福井縣女職員。

杉本2013年到2016年擔任福井縣副知事，並於2019年首度當選福井縣知事，接著於2023年連任。

調查委員會在受害者等個人身分不會被辨識的範圍之下，對外公開報告，內容包含杉本傳送過的訊息。

多數訊息均直接表露對員工的性慾望，如「一想到○○就覺得身體發熱」、「很想緊緊抱住你」、「想親吻你」等，並大量使用愛心及表情符號。有些訊息還提及女性的身材，甚至出現更露骨的性暗示。

他不僅在上班時間，也於假日及深夜發送這些訊息。若職員沒有回覆或企圖婉拒，杉本則會傳送「又不理我」、「很冷淡」等語句，導致職員難以拒絕與其互動。

受害職員告訴調查委員會，「非常擔心若惹杉本生氣，會丟掉工作」。

另外，報告也顯示，杉本曾在餐廳要求一名女職員跟他坐在雙人座沙發上，且觸摸女職員大腿，接著突然從女職員後方，把手伸進女職員的裙子內觸摸對方的臀部等身體部位，這類肢體性騷被認定出現三例。

報告指出，杉本在受害職員明確拒絕後，仍傳性騷訊息、觸摸對方身體等行為，不排除可能觸犯跟騷法規與不同意猥褻罪等。

杉本先前面對調查，不認為這些訊息是性騷，也主張對肢體碰觸「毫無記憶」等。他去年11月在記者會辯解，起初認為這些訊息只是「玩笑」或「打趣」，但也表示「（接受調查後）回頭看，才意識到這是性騷擾」。

然而，當時的訊息內容也包含「這是性騷擾吧」、「你不會因為性騷擾而生氣嗎」等語句，可見當事人對問題有一定自覺。

受害職員在調查中坦言，至今仍為這些傷害所苦，「現在只要回想起來就感到痛苦，變得難以工作。雖然一直試圖在心裡封存這段記憶，但內心傷痛還是不時浮現」，並直言「杉本欠缺想像力與同理心。」

受害職員也表示，「完全不想接受他的道歉」、「再也不想見到杉本」、「他讓我感到害怕，希望他離開福井」。

報告出爐後，杉本透過律師回應，「嚴正看待公布的報告，尊重事實認定與評價。由於我不適當的言行和舉動，讓部分人士感到強烈不快並提出受害申訴，對此我深感歉意。」

