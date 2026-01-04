我的頻道

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

黃仁勳：未來2年 Nvidia與聯想AI合作規模或再擴大5倍

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

美國政府突襲卡拉卡斯逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，連委國第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）也被抓，引發外界困惑，總統夫人為何淪為目標？紐約時報報導，佛羅雷斯是委國最具權勢的「權力掮客」，數十年來安插親信掌控司法體系，幾乎每項重大決策都經她之手。專家形容她比馬杜洛更精明狡猾，長年在幕後共同統治委國，許多方面可說是「王位背後的策略與權力軍師」，但恐怕「成也是她、敗也是她」。

佛羅雷斯出身中下階層，原為律師，1990年代在已故強人總統查維茲（Hugo Chavez）陣營內逐步上位；1992年查維茲政變未遂入獄期間，她與查維茲建立緊密關係，並在1998年查維茲執政的政治體系中一路攀升，成為國會要角。

佛羅雷斯與馬杜洛至少從1990年代末同為國會議員時起就是政治盟友，2013年結婚、同年馬杜洛就任總統；查維斯過世後，外界普遍視她為協助馬杜洛鞏固權力的重要推手，能為他整合忠誠的政治基本盤，並在體制內握有深厚影響力。

長期追查佛羅雷斯家族的調查記者德尼茲（Roberto Deniz）說，在查維茲主導的政治活動陣營內，佛羅雷斯令人又敬又怕。曾任查維茲與馬杜洛政府資深檢察官的蒙達拉伊（Zair Mundaray）描述，佛羅雷斯在委國貪腐與權力結構中居於「核心中的核心，許多人認為，她比馬杜洛更狡猾精明」。

儘管佛羅雷斯在2013年後不再擔任正式政府職務，她仍保有龐大的幕後權力，經常被形容為馬杜洛在政壇存活的主要謀畫者。

佛羅雷斯被普遍認為對委國司法體系具有決定性影響力，許多法官與高層官員被指效忠於她，或透過她的人脈網絡被安插上位；司法體系長期被批徹底政治化，逾20年不曾對國家作出任何不利裁決。

德尼茲直言，這是一個「完全政治化、有缺陷、腐敗的司法體系」，而佛羅雷斯對司法走向「負有很大責任」。

調查記者也追查到馬杜洛—佛羅雷斯家族涉入多起貪腐疑雲，包括濫用公帑、與遭制裁的外國商人往來等；其中一項調查甚至稱，這個家族在首都卡拉卡斯實質接管一整條豪宅街。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛瑞斯—塔戈（Risa Grais-Targow）指出，佛羅雷斯自馬杜洛上台後「基本上一直在共同治理這個國家」，在許多方面是「王位背後的策略或權力軍師」；她是馬杜洛得以久居權位的關鍵，如今也可能成為他走向敗局的重要因素。

馬杜洛 委內瑞拉 紐約時報

上一則

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

