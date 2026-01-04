裁軍？駐韓美軍撤編1部隊之際 北韓再射彈

我的頻道

編譯中心／綜合3日電
南韓合同參謀本部4日發布聲明表示，北韓朝其東部沿岸海域發射了一枚彈道飛彈。圖為北韓2017年8月公布試射火星12型彈道飛彈。（美聯社）
南韓合同參謀本部4日發布聲明表示，北韓朝其東部沿岸海域發射了一枚彈道飛彈。圖為北韓2017年8月公布試射火星12型彈道飛彈。（美聯社）

韓聯社等韓媒才報導，根據美國國會研究處的報告，駐韓美軍一支美國陸軍航空部隊去年12月15日停止運作。是否代表美方將裁減駐韓美軍，引發關注。南韓合同參謀本部當地時間4日發布聲明表示，北韓朝其東部沿岸海域（日本海）發射一枚不明彈道飛彈

中央社綜合法新社和路透報導，日本防衛省隨後也表示，偵測到疑似彈道飛彈的發射行動。平壤當局近年大幅加強飛彈試射頻率。分析人士認為，北韓此舉意在提升精準打擊能力、挑戰美國及南韓，並在可能出口武器給俄羅斯前進行測試。

另外，美國國會研究處1日發布的報告寫道，駐韓美軍撤編1航空部隊是按美國國防部長赫塞斯推動的「美國陸軍轉型計畫」一環。

停止運作的是平澤基地「韓福瑞斯營」美國陸軍第5-17空中大隊，該部隊2022年成軍，有500多名官兵，配備AH-64E阿帕契攻擊直升機和RQ-7B「影子」無人機等武器。尚不清楚上述措施是代表該部隊將結束執行作戰、撤離相關部隊兵力及裝備，或被其他部隊取代。

五角大廈發言人2日對此說，尚未做出任何決定，不會對做出決策前的兵力編制問題置評。

美韓防長去年11月發布雙邊安全會議聯合聲明，未納入幾乎每年都有的「維持駐韓美軍當前戰力」字句。

自美國總統川普去年1月回任以來，美方一直要求南韓等盟友分擔更多安全責任，並檢討美軍在全球的戰略計畫。外界解讀為美方可能裁減駐韓美軍。

