計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

快訊

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

編譯張佑生／即時報導
藥駕肇事在南韓社會愈來愈受到重視。照片為示意圖。(美聯社)
藥駕肇事在南韓社會愈來愈受到重視。照片為示意圖。(美聯社)

南韓當地時間1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，再撞擊電線杆，最後追尾兩輛停等紅燈的轎車。事故造成1死13傷，死亡的是一名40多歲韓國女性，送醫後心臟停跳不治。其餘傷者包括計程車內3名乘客、6名行人，其中5名外國人，及兩輛轎車內5人，幸無其他生命危險。

東亞日報報導，肇事司機為70多歲男性，事故後警方現場快篩發現其尿液呈嗎啡陽性反應。嗎啡屬醫療用麻醉止痛藥，可能導致嗜睡、暈眩或幻覺。司機在醫院急診後，於3日凌晨3時15分遭警方緊急逮捕，罪名為「交通事故致死傷特別法」。警方已將樣本送國立科學調查研究院精檢，確認是否來自合法處方藥。

近年南韓「藥駕」事故快速增加，2022年吊銷駕照僅80件，2024年已達164件；相關事故從2019年的2件激增至2024年的23件。近期案例包括藝人李京圭因感冒藥及恐慌症藥物駕車被罰200萬韓元，一名30多歲網路主播也因安眠藥藥駕遭拘。社會關注藥駕隱憂，特別是常見感冒藥、安眠藥可能引發暈眩。

南韓

