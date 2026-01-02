我的頻道

台灣人氣貝果MIOPANE進軍南加 大雨仍排隊搶購

佛教僧侶隊伍24人+1狗為和平而走 德州出發66天抵喬州

瑞士檢方初判仙女棒引發惡火 醫揭傷亡為何如此嚴重

編譯周辰陽／即時報導
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧1日舉辦跨年派對時發生致命火災，造成多人死亡和受傷，民眾2日在酒吧附近設置的臨時紀念點，放置鮮花、雪人毛絨玩具、蠟燭與留言悼念。(路透)
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧1日舉辦跨年派對時發生致命火災，造成至少40人喪生。檢方指出，火災很可能是因手持的仙女棒過於靠近天花板引發，並迅速演變為一次「閃燃」（flashover）。另有醫師受訪指出，部分嚴重傷勢看起來是由「回燃」（backdraft）與「閃燃」兩種現象共同造成。

路透、CNN與NBC新聞報導，「閃燃」指的是密閉空間內所有物品幾乎在同一時間起火燃燒的危險現象；「回燃」則是指火災耗盡所有可用氧氣後，新空氣突然進入與火源接觸的情況。

目擊者表示，看到星座酒吧員工手上的香檳瓶放著所謂的「噴泉蠟燭」（fountain candles）。另有照片顯示，派對參與者高舉裝有仙女棒的酒瓶慶祝，但就在他們舉杯的同時，火焰已經清楚可見，正燒在酒吧低矮天花板上鋪設的隔音泡棉上。

瓦萊邦檢察長皮盧表示，現有跡象顯示，火災可能是因香檳酒瓶上的仙女棒過於靠近天花板而引起，隨後迅速演變成一次「閃燃火災」。皮盧表示：「火勢隨即迅速、非常迅速且大範圍地蔓延開來。」並表示後續調查將釐清是否有人需為此承擔刑事責任。

收治5名傷者的日內瓦大學醫院急診部主任拉里博（Dr. Robert Larribau）接受NBC新聞採訪時指出，傷者多為15至30歲的年輕人，且不少人的「嚴重傷勢」看起來是由「回燃」（backdraft）與「閃燃」（flashover）兩種現象共同造成的。

拉里博表示，「回燃」往往導致立即致命的傷害，包括爆炸性創傷、大範圍熱傷害與致命的有毒氣體吸入，因此較常見於罹難者而非倖存傷者。「閃燃」則會造成嚴重、甚至深層的燒傷，主要影響臉部、頸部與上肢等暴露部位，並常伴隨因高溫輻射與過熱氣體引發的嚴重吸入性傷害。

他說：「對於倖存者而言，將需要數週甚至數月的復健，且許多人將承受終身後果。」

根據報導，地下室天花板所使用的隔音泡棉材料也引發質疑。星座酒吧其中一名老闆莫雷蒂（Jacques Moretti）受訪時表示，酒吧過去十年內曾接受三次檢查，一切皆依照規定進行。

路透未能立即聯繫到酒吧業主。瓦萊邦主管安全事務的政府委員甘策（Stephane Ganzer）表示，調查將釐清酒吧是否接受了年度建築檢查，但克蘭蒙丹納方面並未上報任何疑慮或通報缺失。

瑞士 跨年

