日本遊客戴聖誕帽想跳恆河惹火印度？導遊道歉揭真實原因

編譯周辰陽／即時報導
印度加爾各答的印度教信徒2025年10月27日在恆河畔進行夏特節儀式。（歐新社）
印度加爾各答的印度教信徒2025年10月27日在恆河畔進行夏特節儀式。（歐新社）

印度北部瓦拉納西去年12月25日聖誕節當天發生一起爭議事件，疑似一團日本遊客戴著聖誕帽站在恆河岸邊，一名男性甚至試圖下水，遭到當地居民圍剿。該團的日本籍當地導遊事後發表道歉聲明，表示事件起因是其中一名團員突然在恆河岸邊小便。

▲ 影片來源：x平台＠DeccanChronicle（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片顯示，幾名戴著聖誕帽的遊客站在恆河岸邊，其中一男子脫下外衣、身穿紅色泳褲與戴著聖誕帽準備下河，但遭到民眾阻止。另外一名遊客試圖離開，卻被民眾帶回來，並以嚴厲語氣批評：「這是一條聖河！很多人在這裡沐浴。」男子處境尷尬，他沉默不語，只是雙手合十表達歉意。

印度媒體當時報導，有居民指控遊客試圖在河裡小便。共同社1日引述該名日籍導遊說法指出，當時前往恆河遊覽的是日本YouTuber一行人，引發騷動的直接原因並非戴聖誕帽，而是有團員在岸邊小便，才成為招致當地居民反彈的導火線。

根據其他日本媒體報導，涉事的YouTuber是男女3人團隊「坂口カメラ」。坂口カメラ也在YouTube與Instagram貼出道歉聲明，坦承確實是同行者所為，並致歉表示：「未能對周遭狀況做出充分考量，正在反省中。」

雖然印度警方據報之後表示，事件源自於誤會，雙方事後都道歉，並未立案調查，但仍引發日本網友的強烈撻伐。在日本雅虎新聞新聞評論區中，一則批評該行為的留言獲得超過4.6萬名網友按讚認同。發文網友指出，即便早有耳聞恆河水質問題，出國在外仍應自覺代表日本人的形象而謹言慎行。

這位網友更反問，若有外國人在日本街道隨地小便，或在寺廟穿著聖誕裝嬉鬧，大家會怎麼想？並感嘆近來無論是YouTuber或一般民眾，似乎都缺乏設身處地為人著想的同理心，反而一味強調個人主張，令人感嘆道德水準的低落。

日本 YouTube 印度

