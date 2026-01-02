金正恩緊牽愛女的手看跨年表演 致敬援俄官兵 未提對美政策

北韓領導人金正恩（右）緊牽女兒金主愛（左）的手，觀看新年慶祝表演。（美聯社）

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓 國家領導人金正恩 12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯 戰場的朝鮮人民軍致敬。儘管朝俄夥伴關係讓金正恩在國際舞台上的強硬姿態與自信日益升高，但他並未釋放對外訊息，而是專注於內部團結。

韓聯社引述朝中社報導，北韓當晚在平壤五一體育場舉辦跨年迎新活動。金正恩邀請被派往俄羅斯官兵的家屬與會，共同祈禱官兵平安回歸。

金正恩在致詞中表揚工人、知識分子等各階層一年來的付出，並特別肯定駐外部隊的表現。他在演講中表示，「總是站在我們事業前頭的人民軍官兵去年也經受住莫大的苦難，在創造和變革的前頭取得了驚人成就，以捐軀取得的寶貴勝利開創了流芳百世的英雄年代。」

華爾街日報報導，雖然美國總統川普過去一年曾表示希望再次與金正恩會面，並稱北韓「算是一個核武國家」，但金正恩在新年致詞中並未提及對美政策。

北韓領導人金正恩（右）、妻子李雪主（左）和女兒金主愛，於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。（美聯社）

金正恩表示，自己將在新年一如既往地實踐「人民大眾第一主義」，呼籲今後更加團結，向勞動黨九大江提出的新發展方向攜手邁進，隨後在夫人李雪主和女兒金主愛陪同下觀賞迎新年文藝表演，並與援俄官兵家屬合影。

北韓官媒發布的其中一張照片顯示金主愛面露微笑，金正恩則牽著她的手，另一張照片雖然有母親李雪主，但鏡頭焦點放在父女身上。

北韓大使申紅哲（左）代表收下金與正的肖像畫。（取材自瑪麗亞．扎哈羅娃Telegram）

此外，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃12月30日在自己的社群平台透露，透過駐俄北韓大使申紅哲，收到來自北韓勞動黨副部長、金正恩胞妹金與正的新年禮物。扎哈羅娃作為回禮，贈送了金與正的肖像畫。

在北韓體制中，最高指導以外的人物進行贈禮，長期以來被視為禁忌，金與正的「禮物外交」極其罕見。

南韓獨立媒體《Sand Times》報導，俄羅斯一方僅為一管理職的外交部發言人，卻與北韓最高指導者的血親互贈禮物，很不尋常。

這次的贈禮與金正恩和普亭互發新年賀電的動作重疊，被視為向國內外誇示北俄關係緊密的表演。另一方面，也有分析認為背後存在北韓對戰爭結束後的強烈不安。國策研究所相關人士指出，「這顯示了外交上孤立的北韓，正拚命試圖留住俄羅斯的現實」。