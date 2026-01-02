瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
克萊恩-蒙塔納位於瑞士境內阿爾卑斯山區，是滑雪度假勝地。(美聯社)
克萊恩-蒙塔納位於瑞士境內阿爾卑斯山區，是滑雪度假勝地。(美聯社)

瑞士阿爾卑斯山度假小鎮克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，傷亡慘重；而這座小鎮已有逾百年歷史，以高級度假勝地聞名，深受家庭旅客與國際遊客喜愛。

紐約時報報導，克萊恩-蒙塔納是瓦萊州(Valais)的滑雪勝地，位於日內瓦以東約120哩、坐落在隆河河谷(Rhone Valley)上方的高原，可俯瞰遼闊景致。該鎮地處法語區，以美食餐廳、精品名店，以及舉辦大型體育賽事而聞名，冬季時以滑雪為主，曾舉辦世界盃比賽；夏季則長期舉辦Omega European Masters國際高爾夫賽。夏季也可進行山地與公路自行車騎行、徒步與越野跑等活動。

飾演007情報員詹姆士龐德的已故男星羅傑摩爾(Roger Moore)在此擁有住所，最終也是在這裡逝世。克萊恩-蒙塔納的網站介紹稱每年約有300萬人造訪，大多數來自瑞士，約五分之一是國際遊客，以義大利和法國遊客為主，也強調這裡是家庭度假勝地，有兒童遊樂區、親子活動、滑雪幼兒學校、露營區與適合親子散步的步道。

倫敦旅遊公司Momentum Experiences創辦人莫門(Amin Momen)表示，發生火災的「星座」（Le Constellation）酒吧偏向於休閒型場所，而非克萊恩-蒙塔納以奢華聞名的夜生活場所。該酒吧空間很大，分為樓上與樓下，他說外國遊客常到那裡觀看體育賽事，例如英超足球聯賽。莫門也說12月通常是家庭前來度假的熱門時段。據瑞士公共廣播公司SRF報導，這家酒吧也很受年輕人歡迎。

克萊恩-蒙塔納度假村(Crans-Montana Resort)並未經營該酒吧，度假村總經理佩卓夫斯基(Pete Petrovski)聲明表示：「我們對昨晚的悲劇深感哀痛」，並說度假村將支持地方當局的相關行動。

瑞士 親子 義大利

