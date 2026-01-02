伊朗貨幣重貶 全國示威喊「打倒獨裁者」釀7死 央行總裁下台

由於國際制裁造成貨幣貶值，伊朗商家帶頭示威，圖為防暴警察向德黑蘭街頭的示威者發射催淚瓦斯。(歐新社)

伊朗貨幣 大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者12月31日衝撞地方政府，官方媒體報導，一名民兵在西部羅瑞斯坦省喪生，另有13人受傷，是示威爆發幾天來首度傳出死亡事件。半島電視台1日報導，至少六名抗議者和一名安全部隊成員在示威活動中喪生，政府呼籲各界團結，並表示將與民眾展開對話。

半島電視台報導，群眾試圖闖入南部法斯省(Fars)一棟地方政府辦公大樓，安全人員朝示威者開槍阻止。社群媒體流出並經BBC查證屬實的影片顯示，一群民眾在法薩衝入省長辦公室的大門，官方表示衝突造成三名員警受傷，另有四人被捕，西部的哈梅丹省(Hamedan)也發生衝突事件。

這是2025年6月伊朗遭以色列空襲並爆發「以伊十二日戰爭」以來，伊朗首次出現大規模示威。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示，面對「敵人」的經濟壓力，全國應團結一致。他表示，外國干預是動亂原因，「我們目前面臨敵人的外部壓力，不幸的是也受到來自國家內部的壓力」。

這場示威12月28日在德黑蘭爆發，起因是當地商家對伊朗貨幣幣值再度重貶感到憤怒。華盛頓郵報 報導，最早一波抗議發生在德黑蘭市中心一處手機銷售商場，手機商因販售進口商品，特別容易受到本國貨幣貶值衝擊，許多商家表示他們的生意已無法維持。

示威隨後迅速擴大並向外蔓延，群眾29日在德黑蘭市中心遊行，30日蔓延至希拉茲、伊斯法罕等主要大城。

德黑蘭居民亞塞爾表示，參與示威者大多是年輕、事業尚在起步階段的商家，絕大多數是男性。大學生30日也加入抗議行列，部分群眾開始高喊反對神職人員統治口號。在伊朗中西部城市哈馬丹，示威者高喊「獨裁者去死」。

紐約時報報導，伊朗政府宣布，全國31省當中21個省在12月31日休假一天，政府機構、公司行號和大學都關閉。當局宣稱休假是為了在寒冬中節約能源，但多數伊朗民眾認為這是遏制抗議的手段。

伊朗央行總裁已在12月29日辭職，裴澤斯基安31日任命新總裁，他承認經濟困境和抗議者的訴求合理，坦承新總裁將面臨艱鉅壓力。伊朗最高領袖哈米尼目前尚未就示威發表任何公開評論。

伊朗幣里亞爾對美元匯率在2025年貶值近半，12月整體通膨約50%。經濟困境是多數伊朗人最關切的問題，以色列及美國可能再度襲擊伊朗，也讓許多民眾內心壟罩戰爭陰影。