我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

「有人從頭到腳在燃燒」目擊者還原瑞士酒吧火災當下

編譯周辰陽／即時報導
瑞士克蘭蒙丹納的「星座酒吧」於1日跨年凌晨發生爆炸後引發火災，警方正在現場勘查。(歐新社)
瑞士克蘭蒙丹納的「星座酒吧」於1日跨年凌晨發生爆炸後引發火災，警方正在現場勘查。(歐新社)

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡慶之夜瞬間化為惡夢，官方宣布的死亡數字約40人。多名目擊者事後接受BBC採訪，還原火災發生當下的混亂景象。

一位不願具名的18歲目擊者表示，當時他就在酒吧附近，先是聽到一聲巨大的爆炸，接著濃煙滾滾。他一度以為弟弟就在裡面，便衝向現場試圖打破窗戶協助疏散，隨後自己冒險入內找人，發現裡面的景象令人毛骨悚然。

這名目擊者的弟弟最終並未受傷，但他描述，自己看到「有人在燃燒，有人從頭到腳都在燃燒，衣服都沒了」，並形容那一幕「真的非常可怕。」他也提到，自己這一周幾乎天天都去這間酒吧，唯獨當晚沒去，卻發生了火災。消防員與醫護人員很快接手現場，他則在此之前盡力幫忙，向傷者提供水和衣物。

火災發生時就在現場的法國女子艾瑪（Emma）與阿爾芭娜（Albane）向法媒BFMTV表示，她們認為起火原因可能與一名女服務生在香檳瓶上放置「生日蠟燭」有關，並表示一切都是木製的，「整個天花板短短幾秒內就燒起來」，火勢迅速向上竄燒，但疏散「非常困難」，因所在房間逃生通道「很狹窄」，通往外面的樓梯「更窄」。

艾瑪與阿爾芭娜坦言，她們真的非常幸運，並表示「大約有200人在30秒內試圖從非常狹窄的階梯逃生」。另一名當時也在酒吧內的青少年表示，他一度被迫躲避一道「熱牆」，之後才設法沿樓梯撤離，卻無法直接到室外，只能嘗試用桌子砸破窗戶，最終用腳踢碎玻璃才成功逃生。

接受BBC採訪的帕斯卡（Oleh Paska）正與妻小在克蘭蒙丹納旅遊，當時剛在距離「星座酒吧」約50公尺的飯店房間慶祝新年，卻突然聽見一連串爆炸聲，起初以為只是鞭炮聲，隨後聽到外頭傳來哭喊聲，起初以為只是發生打架事件，直到緊急救援人員陸續抵達，加上「不同種類的警笛聲」響起，才意識到事情不對勁，平時遊客絡繹不絕的地區事發後更顯得異常安靜。

另有一名義大利男子接受義國公廣Rai News採訪時透露，他的一位朋友當時在酒吧內，「全身都被燒傷」，另一位則被直升機送往蘇黎世救治，另一位朋友「昨晚完全沒有消息，找不到人。」

義大利 瑞士 跨年

上一則

韓媒評李在明訪中：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀

下一則

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

延伸閱讀

瑞士酒吧跨年夜大火40死、多人重傷 全國將哀悼5日

瑞士酒吧跨年夜大火40死、多人重傷 全國將哀悼5日
瑞士兩地取消新年煙花表演

瑞士兩地取消新年煙花表演
瑞士酒吧火災 16名義大利公民失聯 2法國人受傷

瑞士酒吧火災 16名義大利公民失聯 2法國人受傷
瑞士酒吧火災40死115傷 聯邦議會大廈降半旗5天

瑞士酒吧火災40死115傷 聯邦議會大廈降半旗5天

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境