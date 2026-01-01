瑞士酒吧跨年夜大火40死、多人重傷 全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。當地救援與消防部門指揮官沃卡（David Vocat）在守夜活動中於酒吧外放置一隻泰迪熊致意。(路透)

瑞士 瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年 活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前約40人死亡，另有115人受傷，許多人傷勢嚴重，但當局並未掌握確切死亡人數，專家也尚未能進入殘骸內部勘查，瑞士全國將哀悼5天。

美聯社與路透報導，「星座酒吧」（Le Constellation）原本擠滿跨年人潮，卻在一夜之間從歡樂現場轉變為瑞士最嚴重悲劇之一的發生地。州警察指揮官吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上表示，目前正進行身分辨識與通知家屬的工作，並坦言整個社區「深受打擊」。

州檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，目前判斷火災起因仍言之過早，並強調此刻沒有任何形式的攻擊跡象。她也指出，「目前完全不清楚」起火當時酒吧內實際人數，最大容納人數將列入調查一環。被問及是否有人因此被捕時，皮盧回應目前沒有任何嫌犯，調查目的在於釐清這起悲劇性火災的真相，而非針對任何人。

調查人員2日展開艱鉅而令人心痛的工作，辨識在火災中遭嚴重燒毀的遺體。官員表示，當時酒吧內多為年輕的跨年人群，加上燒傷情況極為嚴重，可能需要數天時間才能公布所有罹難者姓名。失蹤青少年的家長焦急呼籲協尋，各國使館也匆忙確認本國公民是否捲入其中。

克蘭蒙丹納市長費羅（Nicolas Feraud）在晚間記者會上表示，當前首要任務是為所有遺體確認身分，相關作業可能耗時數日。瓦萊州政府委員會主席雷納德（Mathias Reynard）指出，專家正透過牙科紀錄與DNA 樣本進行辨識。他強調：「所有這些工作都必須完成，因為相關資訊極其沉痛且敏感，在我們百分之百確定之前，不能對家屬透露任何消息。」