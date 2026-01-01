我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不認老：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

瑞士酒吧跨年夜大火40死、多人重傷 全國將哀悼5日

編譯周辰陽／即時報導
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。當地救援與消防部門指揮官沃卡（David Vocat）在守夜活動中於酒吧外放置一隻泰迪熊致意。(路透)
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。當地救援與消防部門指揮官沃卡（David Vocat）在守夜活動中於酒吧外放置一隻泰迪熊致意。(路透)

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前約40人死亡，另有115人受傷，許多人傷勢嚴重，但當局並未掌握確切死亡人數，專家也尚未能進入殘骸內部勘查，瑞士全國將哀悼5天。

美聯社與路透報導，「星座酒吧」（Le Constellation）原本擠滿跨年人潮，卻在一夜之間從歡樂現場轉變為瑞士最嚴重悲劇之一的發生地。州警察指揮官吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上表示，目前正進行身分辨識與通知家屬的工作，並坦言整個社區「深受打擊」。

州檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，目前判斷火災起因仍言之過早，並強調此刻沒有任何形式的攻擊跡象。她也指出，「目前完全不清楚」起火當時酒吧內實際人數，最大容納人數將列入調查一環。被問及是否有人因此被捕時，皮盧回應目前沒有任何嫌犯，調查目的在於釐清這起悲劇性火災的真相，而非針對任何人。

調查人員2日展開艱鉅而令人心痛的工作，辨識在火災中遭嚴重燒毀的遺體。官員表示，當時酒吧內多為年輕的跨年人群，加上燒傷情況極為嚴重，可能需要數天時間才能公布所有罹難者姓名。失蹤青少年的家長焦急呼籲協尋，各國使館也匆忙確認本國公民是否捲入其中。

克蘭蒙丹納市長費羅（Nicolas Feraud）在晚間記者會上表示，當前首要任務是為所有遺體確認身分，相關作業可能耗時數日。瓦萊州政府委員會主席雷納德（Mathias Reynard）指出，專家正透過牙科紀錄與DNA樣本進行辨識。他強調：「所有這些工作都必須完成，因為相關資訊極其沉痛且敏感，在我們百分之百確定之前，不能對家屬透露任何消息。」

事故發生後，數百位民眾1日晚間在現場附近靜默守夜，向罹難者致意。17歲的索薩受訪時透露，自己原本計畫前往酒吧跨年，最後卻改在家中與家人共度。她說：「老實說，我得感謝我媽媽一百次，因為她不讓我去。因為天知道，現在我會在哪裡。」

瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。(美聯...
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。(美聯社)
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。(路透...
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。(路透)

跨年 瑞士 DNA

上一則

高市早苗搬進日本首相公邸 自稱還沒遇到鬼怪

下一則

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

延伸閱讀

瑞士兩地取消新年煙花表演

瑞士兩地取消新年煙花表演
瑞士酒吧火災 16名義大利公民失聯 2法國人受傷

瑞士酒吧火災 16名義大利公民失聯 2法國人受傷
瑞士酒吧火災40死115傷 聯邦議會大廈降半旗5天

瑞士酒吧火災40死115傷 聯邦議會大廈降半旗5天
瑞士滑雪勝地酒吧火災逾百人傷亡 疑生日蠟燭或煙火引發

瑞士滑雪勝地酒吧火災逾百人傷亡 疑生日蠟燭或煙火引發

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境