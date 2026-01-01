我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價壓力牽動選票 川普簽署公告3家具關稅延後1年上調

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安倍晉三（左）生前栽培高市早苗（右）不遺餘力，照片攝於2014年。（美聯社）
安倍晉三（左）生前栽培高市早苗（右）不遺餘力，照片攝於2014年。（美聯社）

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原麻衣子撰寫，她回憶安倍在2021年自民黨總裁改選期間的發言，事實上是說給現任首相高市早苗聽的。

安倍的意思是：領導者若太完美、什麼都自己包辦，周圍的人就沒機會發揮，團隊難以凝聚。真正的領導者要承認自己的不足，懂得授權、信任他人，讓部下產生「我要補上這個空缺」的動機。

2021年9月4日，安倍公開表示支持高市早苗參選自民黨總裁，作為時任首相菅義偉的繼任者。高市當時以保守派立場參選，並強調延續安倍路線。安倍全力支持高市，視她為繼承人。這番話被解讀為安倍生前對高市的「遺言式建議」。

作者認為，安倍這番話表面是談自己，實際上是針對高市的間接勸告：高市被周圍人評價為「能力超強、一人就能搞定一切」——書籍、答詢稿、法案條文、政策細節都親自寫。優點是精準、可靠、無懈可擊。缺點是難以授權，部下或同志難以參與，容易導致缺乏強大團隊。

安倍希望高市能從「完美主義者」轉向「團隊領導者」，這也是他能長年穩固政權的秘訣。

至於高市有沒有聽進去？從公開報導和2025-2026年高市就任首相後的表現來看，部分聽了，但核心風格沒有劇變。

總結來說，高市在政策路線上徹底繼承安倍（積極財政、國防強化、保守價值），但在領導風格上，仍舊是「高市流」的親力親為——能力強到讓人安心，卻也讓安倍生前「授權不足」的勸告，顯得有點「沒聽進去」。

這或許正是高市魅力所在：完美主義帶來執行力，但長期來看，團隊凝聚是否能像安倍政權那樣強大，2026年後的政局會給出答案。

安倍 高市早苗 日本

上一則

影／瑞士滑雪勝地酒吧 跨年夜爆炸多人死亡 起火畫面曝

延伸閱讀

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本
共同社：談台灣有事引中反彈 日相上任後頻會外交官員

共同社：談台灣有事引中反彈 日相上任後頻會外交官員
日相高市早苗就任2個月 正式搬入首相公邸

日相高市早苗就任2個月 正式搬入首相公邸
刺殺安倍的兇嫌被處無期徒刑 解釋為何不攻擊其他政治人物

刺殺安倍的兇嫌被處無期徒刑 解釋為何不攻擊其他政治人物

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？