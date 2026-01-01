「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

安倍晉三（左）生前栽培高市早苗（右）不遺餘力，照片攝於2014年。（美聯社）

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本 星海社出版的新書《安倍 晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原麻衣子撰寫，她回憶安倍在2021年自民黨總裁改選期間的發言，事實上是說給現任首相高市早苗 聽的。

安倍的意思是：領導者若太完美、什麼都自己包辦，周圍的人就沒機會發揮，團隊難以凝聚。真正的領導者要承認自己的不足，懂得授權、信任他人，讓部下產生「我要補上這個空缺」的動機。

2021年9月4日，安倍公開表示支持高市早苗參選自民黨總裁，作為時任首相菅義偉的繼任者。高市當時以保守派立場參選，並強調延續安倍路線。安倍全力支持高市，視她為繼承人。這番話被解讀為安倍生前對高市的「遺言式建議」。

作者認為，安倍這番話表面是談自己，實際上是針對高市的間接勸告：高市被周圍人評價為「能力超強、一人就能搞定一切」——書籍、答詢稿、法案條文、政策細節都親自寫。優點是精準、可靠、無懈可擊。缺點是難以授權，部下或同志難以參與，容易導致缺乏強大團隊。

安倍希望高市能從「完美主義者」轉向「團隊領導者」，這也是他能長年穩固政權的秘訣。

至於高市有沒有聽進去？從公開報導和2025-2026年高市就任首相後的表現來看，部分聽了，但核心風格沒有劇變。

總結來說，高市在政策路線上徹底繼承安倍（積極財政、國防強化、保守價值），但在領導風格上，仍舊是「高市流」的親力親為——能力強到讓人安心，卻也讓安倍生前「授權不足」的勸告，顯得有點「沒聽進去」。

這或許正是高市魅力所在：完美主義帶來執行力，但長期來看，團隊凝聚是否能像安倍政權那樣強大，2026年後的政局會給出答案。