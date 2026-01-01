全球迎新年 雪梨煙火秀前為海灘恐攻默哀 香港、印尼低調慶祝

跨年煙火由雪梨展開，但因先前發生海灘大規模殺人案，慶典之前民眾先默哀追悼受害者。（路透）

全球各國紛紛揮別2025年，迎接2026年到來，但受到恐攻及災難影響，今年的氣氛較為沉重。

位於國際換日線附近的太平洋島嶼，例如聖誕島(Kiritimati)、東加以及紐西蘭，午夜過後最先邁入新年。澳洲雪梨依照慣例推出絢爛奪目的煙火秀，4萬發煙火營造視覺效果綿延7公里，照亮港灣旁邊的建築和船艇，知名地標港灣大橋(Harbour Bridge)呈現瀑布般特效。但由於雪梨幾周之前才發生猶太 人社區活動遭遇槍手恐怖攻擊導致15人死亡的事件，今年跨年 夜活動特別加強警力，許多警察配戴快速射擊步槍，如臨大敵的戒備程度在當地跨年夜活動前所未見。

雪梨煙火秀主辦單位在當地時間12月31日晚間11時，為槍擊案受害者默哀一分鐘，港灣大橋打出白色燈光，投射猶太教燈台(menorah)影像於橋塔。12月14日，雪梨邦代海灘(Bondi Beach)猶太節日「光明節」(Hanukkah)活動遭受槍手攻擊，成為澳洲30年來死傷最慘重的槍擊屠殺。

雪梨市長摩爾(Clover Moore)在活動開始前致詞表示：「我們城市今年底發生悲劇之後，我們希望跨年夜是大家團結的機會，懷抱希望迎接和平且快樂的2026年。」

香港11月底剛發生宏福苑大樓火災至少造成161人死亡，維多利亞港(Victoria Harbour)跨年煙火秀取消，只有少數低調慶祝，幾個地標建築物外牆變成跨年倒數的計時器，零時過後推出燈光秀。

蘇門答臘(Sumatra)部分地區一個月前遭遇洪水、土石流侵襲，超過1100人喪生，印尼今年跨年夜慶祝活動也縮減規模。為展現對災區的支持 ，觀光勝地峇里島(Bali)取消煙火秀，以傳統舞蹈表演取代。

俄羅斯人在下著雪的莫斯科跨年，杜拜則有搭配水上摩托車特技演出的燈光秀。在日本，寺廟鐘聲響起，某些民眾爬山準備觀賞新年的第一道日出。

美聯社報導，加薩 (Gaza)巴勒斯坦人說，期盼以色列與哈瑪斯組織(Hamas)之間衝突能在新年畫下句點。原本住在加薩南部城市拉法(Rafah)卻因戰爭而流離失所的阿爾阿(Mirvat Abed Al-Aal)說：「戰爭讓我們蒙羞。」

2025年即將結束之際，教宗良14世(Pope Leo XIV)呼籲羅馬市民接納外籍人士以及弱勢族群。