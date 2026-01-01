我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

德銀行驚現鑿洞神偷 撬開3000保險箱

編譯陳韻涵、周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國Sparkasse儲蓄銀行發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，鑿穿金庫，破壞3000多個保險箱。(路透)
德國Sparkasse儲蓄銀行發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，鑿穿金庫，破壞3000多個保險箱。(路透)

德國西部城市蓋爾森基興(Gelsenkirchen)年末發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，利用大型鑽頭鑿穿一家Sparkasse儲蓄銀行分行的金庫，破壞3000多個保險箱，盜走價值至少1000萬歐元(約1170萬美元)的現金與貴重物品後逃逸；銀行表示，約2700名客戶租用保險箱，數百名焦急的銀行客戶12月30日聚集在事發分行外，要求銀行說明情況。德新社報導，這起竊案可能是德國史上最大的竊案之一。

德國多數商店和銀行自平安夜關門，銀行的火災警報直到2025年12月29日凌晨才響起，警方到場查看，赫見通往金庫的牆面破洞，正全力追緝嫌犯。

目擊者表示，12月27日到28日夜間，看到數名男子在銀行所在的大樓地下停車場樓梯間搬運大袋子；監視器畫面顯示，一輛黑色奧迪(Audi)轎車RS6 於29日清晨駛離停車場，車內人員戴著口罩。警方清查發現，該輛奧迪為失竊車輛。

德國警方與調查人員研判，兩到三名蒙面歹徒從地下停車場進入銀行所在的建築，巧妙穿越多道上鎖的安全門，抵達金庫旁的檔案室，使用專業設備鑽穿一堵約18吋厚的鋼筋混凝土牆，進入金庫內部撬開3000多個保險箱，竊走現金、珠寶與黃金。

警方和儲蓄銀行表示，這起竊案影響約2700名銀行客戶，被撬開的保險箱約占該銀行保險箱總數的逾95%。

專家估計，整個行動耗時約兩至四小時，歹徒疑用一台重達20公斤、配有合成鑽石鍍層鑽冠的工業級鑽機犯案；警方表示，這種鑽機不可能在一般五金行買到，且歹徒鑽鑿期間需要油桶、管線與水泵為設備降溫。

警方發言人諾瓦奇克(Thomas Nowaczyk)表示，調查人員研判每位受害銀行客戶的失竊金額介於1000萬歐元至9000萬歐元之間(約1170萬美元到1億570萬美元)。

Sparkasse銀行官網寫道，每個保險箱投保1萬300歐元(約1萬2088美元)，除非銀行客戶另購私人保險。不過，數名受害者告訴警方，保險箱裡存放結婚鑽戒、黃金等高價物品，損失遠超過前述投保金額。

德國媒體報導，約200名不滿的客戶案發以來要求進入銀行清查財損，但銀行基於「安全理由」不對外開放。焦躁的客戶在門外大喊「我們要進去」。

蓋爾森基興的儲蓄銀行分行表示，已設立客戶專線，並將儘快以書面方式通知所有受影響的客戶，並與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。

德國警方發布的照片中，銀行金庫被盜賊鑽開，牆上留下一個大洞。(路透)
德國警方發布的照片中，銀行金庫被盜賊鑽開，牆上留下一個大洞。(路透)
德國Sparkasse儲蓄銀行發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，鑿穿金庫...
德國Sparkasse儲蓄銀行發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，鑿穿金庫，破壞3000多個保險箱。(路透)

保險 德國

上一則

年輕時搭火車遇性騷 卡蜜拉脫鞋猛打陌生男下體

下一則

億萬富豪跨年最熱門地點 這座小島擠滿豪華遊艇

延伸閱讀

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論
從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？
德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元

德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元
印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？