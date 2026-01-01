德銀行驚現鑿洞神偷 撬開3000保險箱

德國Sparkasse儲蓄銀行發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，鑿穿金庫，破壞3000多個保險箱。(路透)

德國 西部城市蓋爾森基興(Gelsenkirchen)年末發生重大竊案，蒙面竊賊趁年末假期銀行關門，利用大型鑽頭鑿穿一家Sparkasse儲蓄銀行分行的金庫，破壞3000多個保險 箱，盜走價值至少1000萬歐元(約1170萬美元)的現金與貴重物品後逃逸；銀行表示，約2700名客戶租用保險箱，數百名焦急的銀行客戶12月30日聚集在事發分行外，要求銀行說明情況。德新社報導，這起竊案可能是德國史上最大的竊案之一。

德國多數商店和銀行自平安夜關門，銀行的火災警報直到2025年12月29日凌晨才響起，警方到場查看，赫見通往金庫的牆面破洞，正全力追緝嫌犯。

目擊者表示，12月27日到28日夜間，看到數名男子在銀行所在的大樓地下停車場樓梯間搬運大袋子；監視器畫面顯示，一輛黑色奧迪(Audi)轎車RS6 於29日清晨駛離停車場，車內人員戴著口罩。警方清查發現，該輛奧迪為失竊車輛。

德國警方與調查人員研判，兩到三名蒙面歹徒從地下停車場進入銀行所在的建築，巧妙穿越多道上鎖的安全門，抵達金庫旁的檔案室，使用專業設備鑽穿一堵約18吋厚的鋼筋混凝土牆，進入金庫內部撬開3000多個保險箱，竊走現金、珠寶與黃金。

警方和儲蓄銀行表示，這起竊案影響約2700名銀行客戶，被撬開的保險箱約占該銀行保險箱總數的逾95%。

專家估計，整個行動耗時約兩至四小時，歹徒疑用一台重達20公斤、配有合成鑽石鍍層鑽冠的工業級鑽機犯案；警方表示，這種鑽機不可能在一般五金行買到，且歹徒鑽鑿期間需要油桶、管線與水泵為設備降溫。

警方發言人諾瓦奇克(Thomas Nowaczyk)表示，調查人員研判每位受害銀行客戶的失竊金額介於1000萬歐元至9000萬歐元之間(約1170萬美元到1億570萬美元)。

Sparkasse銀行官網寫道，每個保險箱投保1萬300歐元(約1萬2088美元)，除非銀行客戶另購私人保險。不過，數名受害者告訴警方，保險箱裡存放結婚鑽戒、黃金等高價物品，損失遠超過前述投保金額。

德國媒體報導，約200名不滿的客戶案發以來要求進入銀行清查財損，但銀行基於「安全理由」不對外開放。焦躁的客戶在門外大喊「我們要進去」。