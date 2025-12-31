我的頻道

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

編譯周辰陽／即時報導
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。（路透）
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。（路透）

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在聖誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫。警方表示，遭破壞的數千個保管箱平均投保金額超過1萬歐元（約1.17萬美元），初步推估整體損失約3000萬歐元（約3520萬美元），但多名受害者反映，實際損失金額遠高於投保上限。

法新社報導，劫匪目前仍然在逃，數百名焦急的銀行客戶則聚集在分行外，要求說明情況。警方發言人表示，由於員工曾遭到威脅，儲蓄銀行分行基於安全考量並未對外開放，導致「不滿的客戶」聚集在分行外。

世界報（Die Welt）報導，客戶瀰漫著極大的不安情緒。許多受害者早在29日便聚集在分行門前，警方最終甚至不得不清空大廳，隔天一早仍有大量民眾在銀行尚未開門前聚集等待消息。銀行原本計畫當天重新開放金庫，讓受害者查看損失情況，但局勢一度有失控之虞，人群齊聲高喊：「我們要進去！我們要進去！」

根據報導，甚至有數人衝過保全闖入前廳，警方隨即出動多輛巡邏車趕赴現場，並透過廣播宣布，基於當前情況，該分行當天將維持關閉。警方發言人告訴法新社，員警仍在現場密切關注情況，並補充指出：「局勢已大為平靜。」

太陽報報導，蓋爾森基興的儲蓄銀行分金庫據報設有約3300個不同大小的保管箱，案發時約有2700名客戶租用，部分客戶甚至持有多個保管箱。警方認為，高達90%的保管箱遭到撬開。畫報（BLID）指出，每個保管箱的最高投保金額為1萬300歐元，意味著銀行可能面臨高達約3399萬歐元的索賠。

不過，實際損失恐怕不止於此。世界報轉述西德意志匯報（WAZ）報導指出，一名年輕女性客戶在該行租有一個大型保管箱，內存價值10萬歐元的現金與黃金，這種作法在土耳其家庭之間很常見，原本作為子女婚禮或嫁妝的保障，但她表示，「這個保管箱並未投保」。

另一名男子同樣在保管箱內存放黃金與珠寶，但保險額僅有1萬歐元，直言若真遭波及，「我們的生計將不復存在」，並表示目前唯一的希望是家庭財產保險能夠承擔這筆損失。

蓋爾森基興的儲蓄銀行分行表示，已設立客戶專線，並將儘快以書面方式通知所有受影響的客戶，同時正與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。銀行新聞發言人克拉爾曼（Frank Krallmann）表示：「我們感到震驚，將與客戶站在一起，並希望歹徒能夠落網。」

保險 聖誕節 德國

