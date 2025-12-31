我的頻道

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

地緣衝突 亞洲富豪資產轉進瑞士 這2國成私人銀行重要獵場

編譯任中原／綜合30日電
亞洲多金人士在過去兩年來，紛紛將資產轉往瑞士；瑞士銀行瑞銀集團的標誌。(路透)
過去兩年來，亞洲多金人士紛紛將資產轉往瑞士，或詢問資產轉移事宜，主要鑒於地緣衝突難以預測，讓他們興起這種念頭；而此趨勢也促使瑞士私人銀行業在境內擴張以亞洲客戶為重點的營運團隊。

儘管近年來瑞士銀行的私密性受損，以及國際間對境外財務的壓力加重，但瑞士仍保有全世界最佳資產天堂的地位，尤其是愈來愈多亞洲家族理財辦公室與超有錢的個人將錢轉入瑞士，尋求直接關係，以及黃金現貨等安全資產。

波士頓顧問公司（BCG）估計，截至2024年，瑞士仍是全球首要的境外財富中心，管理的資產總額高達2.74兆美元。包括香港新加坡及杜拜等競爭對手，近年來吸金能力也加速成長。最新資料顯示，2024年香港管理的資產為2.65兆美元，新加坡為1.92兆美元。但港、星兩地已成為瑞士私人銀行的重要獵場，新客戶快速增加，且許多資產最終都流往瑞士。

國際清算銀行（BIS）與瑞士央行的數據顯示，近年來香港與新加坡居民在瑞士的存款額一飛沖天。

瑞士隆奧銀行亞洲私人客戶執行長夏庫爾表示，大部分客戶的資產仍在亞洲帳戶，但轉入瑞士的比例持續增加，「以往少有客戶要求將資產在瑞士登帳，但現在愈來愈多客戶詢問是否能在瑞士登帳。這是一種新格局的開始」。這也使幾十年來港、星因接近性與便利性，自然成為亞洲財富管理中心的現象丕變。

銀行業者表示，整個亞洲區的政治風險，例如香港於2019年實施國安法，以及俄羅斯入侵烏克蘭，已使亞洲巨戶更加擔憂龐大資產的安全性。瑞士寶盛銀行亞洲主管卡培利表示，2010年時很少有亞洲客戶要求資產在瑞士入帳，「因為在新加坡等地入帳一樣好」，但2019年後情勢生變，「客戶們益發覺得地緣事務難以預測，因此在其他司法管轄區擁有資產變得非常重要」。

列支敦士登LGT私人銀行駐瑞士的亞太區業務主管富瑞表示，瑞士已成為亞洲客戶在亞洲外地區作為資產「入帳中心的選擇」；「我們所了解的客戶中，大部分都將資產的10%-15%移出亞洲，有些客戶的比率更高。他們通常會選擇移往瑞士」。

瑞銀亞太瑞士財管部門主管尼德曼表示，一些來自香港與新加坡的家族辦公室現在「要在亞洲及歐洲都設有總部」。但他表示，「瑞士帳戶雖擁有魔力，但我們須向客戶解釋真正意涵。例如在股票交易方面，我們無法與香港競爭，因為瑞士有印花稅，但瑞士擁有其他實力」。

葡萄酒消量減 瑞士國會通過宣導本土產品 守護文化資產

暖冬雪荒 瑞士白色聖誕機率僅3成 逾半滑雪道關了

瑞士暖冬面臨雪荒 白色聖誕機率僅3成

守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

