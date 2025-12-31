地緣衝突 亞洲富豪資產轉進瑞士 這2國成私人銀行重要獵場

亞洲多金人士在過去兩年來，紛紛將資產轉往瑞士；瑞士銀行瑞銀集團的標誌。(路透)

過去兩年來，亞洲多金人士紛紛將資產轉往瑞士 ，或詢問資產轉移事宜，主要鑒於地緣衝突難以預測，讓他們興起這種念頭；而此趨勢也促使瑞士私人銀行業在境內擴張以亞洲客戶為重點的營運團隊。

儘管近年來瑞士銀行的私密性受損，以及國際間對境外財務的壓力加重，但瑞士仍保有全世界最佳資產天堂的地位，尤其是愈來愈多亞洲家族理財辦公室與超有錢的個人將錢轉入瑞士，尋求直接關係，以及黃金現貨等安全資產。

波士頓顧問公司（BCG）估計，截至2024年，瑞士仍是全球首要的境外財富中心，管理的資產總額高達2.74兆美元。包括香港 、新加坡 及杜拜等競爭對手，近年來吸金能力也加速成長。最新資料顯示，2024年香港管理的資產為2.65兆美元，新加坡為1.92兆美元。但港、星兩地已成為瑞士私人銀行的重要獵場，新客戶快速增加，且許多資產最終都流往瑞士。

國際清算銀行（BIS）與瑞士央行的數據顯示，近年來香港與新加坡居民在瑞士的存款額一飛沖天。

瑞士隆奧銀行亞洲私人客戶執行長夏庫爾表示，大部分客戶的資產仍在亞洲帳戶，但轉入瑞士的比例持續增加，「以往少有客戶要求將資產在瑞士登帳，但現在愈來愈多客戶詢問是否能在瑞士登帳。這是一種新格局的開始」。這也使幾十年來港、星因接近性與便利性，自然成為亞洲財富管理中心的現象丕變。

銀行業者表示，整個亞洲區的政治風險，例如香港於2019年實施國安法，以及俄羅斯入侵烏克蘭，已使亞洲巨戶更加擔憂龐大資產的安全性。瑞士寶盛銀行亞洲主管卡培利表示，2010年時很少有亞洲客戶要求資產在瑞士入帳，「因為在新加坡等地入帳一樣好」，但2019年後情勢生變，「客戶們益發覺得地緣事務難以預測，因此在其他司法管轄區擁有資產變得非常重要」。

列支敦士登LGT私人銀行駐瑞士的亞太區業務主管富瑞表示，瑞士已成為亞洲客戶在亞洲外地區作為資產「入帳中心的選擇」；「我們所了解的客戶中，大部分都將資產的10%-15%移出亞洲，有些客戶的比率更高。他們通常會選擇移往瑞士」。

瑞銀亞太瑞士財管部門主管尼德曼表示，一些來自香港與新加坡的家族辦公室現在「要在亞洲及歐洲都設有總部」。但他表示，「瑞士帳戶雖擁有魔力，但我們須向客戶解釋真正意涵。例如在股票交易方面，我們無法與香港競爭，因為瑞士有印花稅，但瑞士擁有其他實力」。