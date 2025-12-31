以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

我的頻道

編譯中心╱綜合30日電
美國總統川普將獲頒以色列最高榮譽獎「以色列獎」（Israel Prize），打破傳統成為首位非公民得主；圖為29日川普與以色列總理內唐亞胡及其代表團在佛羅里達州海湖莊園俱樂部會面。(路透)
美國總統川普將獲頒以色列最高榮譽獎「以色列獎」（Israel Prize），打破傳統成為首位非公民得主；圖為29日川普與以色列總理內唐亞胡及其代表團在佛羅里達州海湖莊園俱樂部會面。(路透)

以色列總理內唐亞胡29日宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」（Israel Prize）頒給美國總統川普，此舉將打破數十年來只表彰本國公民的傳統。

內唐亞胡在佛羅里達州與川普進行友好會晤後表示，此舉反映出以色列對川普給予支持「普遍的感激之情」。

內唐亞胡告訴媒體：「川普總統打破了許多慣例，讓大家感到驚訝，然後他們才發現，『喔，好吧，也許，你知道，他終究是對的』。」他說：「所以我們也決定打破一項慣例，或創造一項新慣例，那就是頒發『以色列獎』。」

內唐亞胡曾在10月盛讚川普是以色列「有史以來最偉大的朋友」。在此之前，伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」根據川普和他的團隊所斡旋的加薩和平協議，釋放了2023年10月7日攻擊事件中倖存的最後20名人質。

這位以色列領袖在談到川普獲獎時表示：「我必須說，這反映出以色列各界的普遍情感。」他說：「他們感謝您為幫助以色列、為幫助我們共同對抗恐怖分子及那些意圖摧毀我們文明的人所做的一切。」

一般而言，「以色列獎」只保留給以色列公民或居民，僅有的例外是為「對猶太人民有特殊貢獻」者設立的類別；唯一一位曾獲這個版本榮譽的非以色列人是印度指揮家祖賓梅塔，他於1991年獲獎。

顯然喜不自勝的川普表示，這個獎項「令人十分驚喜，也讓人非常感激」，並暗示他可能會飛往以色列參加頒獎典禮。這場典禮傳統上會在以色列獨立紀念日前夕舉行。

另據美聯社報導，以色列30日宣布將從明年1月1日起，暫停向20多個人道組織發放在加薩走廊的運作許可，其中包括「無國界醫生」，理由是這些組織未符合其審查規範。

以色列僑民事務部表示，被列入禁令名單的組織未能符合新規定，也就是向以國政府提供員工資料、資金來源及營運相關資訊。該部門也特別點名加薩最大的醫療救援組織之一「無國界醫生」，指控其部分員工與哈瑪斯等武裝團體有合作關係。

無國界醫生尚未對這項指控做出回應。

據了解，約有25個人道組織未獲得許可證展延，約占目前加薩境內非政府組織數量的15%。

