我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

秘魯馬丘比丘2觀光列車迎頭相撞 釀1死40傷

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞。圖為事故後其中一名傷者。(路透)
秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞。圖為事故後其中一名傷者。(路透)

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

天空新聞與法新社報導，事故發生在當天下午稍早，地點位於另一處考古遺址科里瓦伊拉奇納（Qoriwayrachina）附近，一列列車自馬丘比丘開出，另一列則正前往馬丘比丘。附近城市庫斯科的檢方指出，死者是其中一列列車的列車長。警方則表示，連結馬丘比丘與庫斯科的鐵路服務已在事故發生後暫停營運。

當局尚未公布事故原因的細節，但當地媒體公開的影像顯示，列車卡在森林與岩壁之間的鐵軌上，車廂窗戶破裂、側面凹陷。乘客提供給媒體的畫面顯示，傷者躺在鐵軌旁，兩列受損機車則停在附近。官員表示，正全力確認傷者身分，其中許多為外國遊客，且多數傷勢嚴重。

跨安地斯鐵路公司（Ferrocarril Transandino）表示，分屬秘魯鐵路公司（PeruRail）與印加鐵路公司（Inca Rail）的列車，於午餐時間在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵軌上發生碰撞。由於事故地點位於偏遠的安第斯山區，無直接道路可達，十多輛救護車與醫療人員已緊急趕赴現場。

秘魯旅遊部指出，馬丘比丘自1983年列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產以來，每日平均接待約4500名遊客，其中不少為外國旅客。多數遊客會先搭乘火車，再轉乘巴士前往這座位於安第斯山高地的歷史遺址。

觀光 聯合國 世界遺產

上一則

失敗修補教堂耶穌畫像爆紅 94歲西班牙婦西門內斯逝世

延伸閱讀

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰
國防公司Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

國防公司Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應
南加男二度遭竊 贓物藏AirTag追賊 警因為這原因無法搜查

南加男二度遭竊 贓物藏AirTag追賊 警因為這原因無法搜查
南加男二度遭竊 有追蹤裝置卻難抓賊 原因是

南加男二度遭竊 有追蹤裝置卻難抓賊 原因是

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世