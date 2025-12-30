韓檢控尹錫悅妻涉賄逾20萬美元 還濫權介入國政關說
南韓檢方29日指控，前第一夫人金建希涉嫌收受總額超過20萬美元的賄賂，包括藝術品、珠寶與名牌包，以及「幕後」介入國家事務。首爾中央地方法院預計明年1月28日宣判。
綜合法新社和路透報導，前總統尹錫悅的妻子金建希今年8月被捕，目前正在接受調查。金建希面臨涉嫌操縱股價、介選及接受統一教高價贈禮等指控。
檢方29日公布最終調查結果，指控金建希「濫用權力，嚴重破壞國家公共制度」，並「在公眾視線之外，非法介入國家事務」。
檢方指出，金建希涉嫌收受商界與政界人物贈送價值高達3億7725萬韓元的奢侈品，其中包括統一教領袖贈送的兩個香奈兒包包及一條格拉夫（Graff）鑽石項鍊，此外還有奢華珠寶、南韓著名極簡藝術家李禹煥的畫作、迪奧（Dior）手提包及腕錶等。
面對調查人員提問時，尹錫悅否認自己知情，但檢方表示「這番說法令許多人難以接受」。
檢方12月初以「凌駕於法律之上」、與統一教會勾結和破壞「憲法明定的政教分離」為由，請求法院判處金建希15年徒刑和20億韓元罰款。
金建希否認所有指控，並稱這些指控「極不公正」，但她也說，「當我回顧當時扮演的角色和被賦予的責任時，我似乎真的犯下許多錯誤」。
